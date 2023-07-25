Ламинат, паркет, мармолеум: какой пол выбрать для квартиры, кухни, дачи Завершение сезона ремонтов и укладка напольного покрытия. Узнаем, какие полы лучше выбирать для квартиры, а также как правильно выбирать полы

Фото: Shutterstock.com

Как выбрать напольное покрытие

Выбор напольного покрытия едва не самое важное решение в ремонте квартиры или дома. От правильного материала зависит не только наша устойчивость на полу, но и удобство передвижения по жилищу для детей, пожилых родственников и домашних животных. Кроме того, в многоквартирных домах именно от пола зависит тепло и тишина в квартире. Поэтому разберемся, как правильно выбрать покрытие для пола.

Как правильно выбрать полы

Несмотря на прогресс, во всем, что касается отделки дома и квартиры, мода идет вспять — все более востребованными и популярными в этой сфере становятся не достижения науки, а натуральные, природные материалы. Однако и у синтетических изделий тоже есть свои поклонники. Поэтому при решении вопроса, какое напольное покрытие выбрать для дома или квартиры, следует рассматривать все варианты, и лишь владея полной информацией, принимать решение.

Итак, на сегодняшний день наиболее популярными можно назвать следующие виды напольных покрытий:

доска

кварцвинил

керамическая плитка

ковролин

ламинат

линолеум

мармолеум

наливной пол

классический паркет

паркетная доска

пробка

Заметим, что каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, а цены на материалы могут значительно различаться. И тем не менее выбирать пол надо. Поэтому мы подготовили для вас небольшую памятку по каждому из материалов и их пригодности для тех или иных типов помещений в зависимости от свойств.

Фото: Shutterstock.com Какое напольное покрытие выбрать для квартиры

Выбираем пол для загородного дома

Выбирая жизнь в загородном доме, многие из нас стремятся избавиться от городского шума и суеты, быть ближе к природе. Именно поэтому для отделки домов и коттеджей часто выбирают натуральные материалы. Выбирая пол для загородного дома, не стоит отступать от этих правил, тем более что выбор натуральных покрытий весьма велик.

Одним из наиболее очевидных решений в данном случае может считаться натуральная доска. Данный вид материала имеет несколько плюсов:

Экологичность.

Гипоаллергенность.

Возможность выбрать разные породы дерева.

Доска имеет природный уникальный рисунок.

Нет привязки к длине и ширине досок.

Уложить пол может даже не специалист.

Широкий выбор защитных покрытий: от морилки до различных лаков и красок.

Нет необходимости в специальных инструментах для монтажа.

Впрочем, есть у половиц и некоторые минусы:

Некоторые породы дерева могут иметь высокую стоимость.

Перед укладкой пола доски следует просушить в правильных условиях.

В одиночку уложить пол трудно, поскольку доски имеют большой вес.

По истечении некоторого времени половицы начинают рассыхаться и скрипеть.

Впрочем, решая, какой выбрать пол для дома, можно остановиться и на таком натуральном материале, как паркет. Сегодня такой тип покрытия производят из дерева, верхняя часть паркетных плашек при этом покрывается шпоном из различных пород дерева. Паркет набирается из отдельных дощечек, причем уложить их можно как традиционными способами — елочкой или лесенкой, так и составить собственный узор, используя в том числе разные виды шпонового покрытия плашек. Монтируют паркет при помощи клея.

Среди плюсов наборного паркета можно выделить:

Экологичность.

Высокий уровень теплоизоляции.

Возможность выложить различные узоры.

Долговечность.

Из недостатков отметим:

Чувствительность к перепадам температуры и влажности.

Дороговизна.

Сложность монтажа.

Необходимость в частом и бережном уходе.

Фото: Shutterstock.com Выбираем пол для дома

При решении вопроса, какой выбрать пол для дома, стоит рассмотреть еще один вариант — пробковое покрытие. Этот материал производят из измельченной коры пробкового дерева и продают в форме пластин или полос.

Среди плюсов пробкового пола:

Хорошая теплоизоляция.

Простая укладка.

Удобство при уборке.

Стойкость к деформации.

Экологичность.

Гипоаллергенность.

Уникальный природный узор покрытия.

Из недостатков отмечается:

Низкая влагоустойчивость без специальных пропиток.

Низкая прочность.

Перед хозяевами загородного дома также встает необходимость выбора пола для технических и подсобных помещений. Например, прачечной, подвала, мастерской. В этом случае рекомендуется обратить внимание на такой материал, как мармолеум. В последние годы он вновь входит в моду, хотя был изобретен в XIX веке и стал предшественником линолеума, а затем забыт почти на сотню лет. Современные виды мармолеума изготавливаются полностью из натуральных материалов: измельченного дерева, извести и льняного масла. Состав укладывается на подложку из джута и запрессовывается. Затем полотно режется на плитки или полосы, которые удобно укладывать на любые поверхности, закрепляя посредством клея или мастики.

Среди плюсов мармолеума:

Экологичность.

Высокая стойкость к износу.

Хороший уровень гидро- и шумоизоляции.

Устойчивость к воздействию воды, бытовой химии, перепадам температуры и влажности.

Не горюч.

Легкий монтаж и уход.

Недостатками этого материала считается:

Хрупкость.

Большой вес.

С течением времени материал расширяется, поэтому требуется оставлять расстояние между стенами и крайними плитками.

Фото: Shutterstock.com Какой пол выбрать

Какое напольное покрытие выбрать для городской квартиры

При выборе покрытия для пола в квартире следует учитывать, что одной из главных проблем в многоквартирном доме являются шумные соседи. Поэтому нередко любящие тишину хозяева изначально уделяют внимание шумоизоляции стен, пола и потолка.

Одним из наиболее экологичных вариантов напольного покрытия для квартиры может стать паркетная доска. В данном случае верхний слой, шпон из различных пород, наклеивается на подложку из фанеры и древесных планок. Это позволяет удешевить материал, который при этом не теряет аналогичных классическому паркету свойств. Укладывается такое покрытие с помощью замковых креплений, однако рисунок можно выбрать любой — поперек, вдоль, елочкой или лесенкой.

Среди преимуществ паркетной доски:

Возможность укладки на нагревательные элементы системы «теплый пол».

Простота монтажа.

Возможность выбрать рисунок укладки.

Широкий выбор расцветок.

Экологичность.

Простота ухода благодаря защитным покрытиям, нанесенным на шпон.

Легкая замена износившихся элементов.

Низкая стоимость по сравнению с натуральным паркетом.

Из минусов отмечается:

Высокая чувствительность к влаге.

Рассыхание и истирание покрытия со временем.

Запрет на использование агрессивных моющих средств.

Фото: Shutterstock.com Напольные покрытия: какое лучше выбрать

Впрочем, решая, какие полы лучше выбрать, стоит рассмотреть и такой вариант, как ламинат, который по-прежнему остается самым популярным материалом среди напольных покрытий. Основа ламината — спрессованная древесная плита, с обеих сторон покрытая полимером. Под верхний его слой запрессовывается бумага с узором. Монтируется ламинат с помощью замковых креплений, на клей сейчас ламели укладываются редко.

Плюсы ламината:

Широкий спектр расцветок и фактур.

Низкая цена.

Простота монтажа.

Возможность монтажа на систему «теплый пол».

Недостатки материала:

Высокая чувствительность к влаге. В сухом помещении ламели усаживаются и между ними появляются зазоры.

При слишком высокой влажности и влажной уборке покрытие разбухает и коробится.

Покрытие зачастую бывает очень скользким, что неудобно для пожилых людей, детей и домашних животных.

Из-за особенностей полимерного слоя покрытие очень шумное.

Также при решении задачи, какое напольное покрытие выбрать для квартиры, не следует сбрасывать со счетов и ковролин. Несмотря на ряд серьезных минусов, этот вариант по-прежнему сохраняет популярность.

Плюсы ковролина:

Высокий уровень шумо- и теплоизоляции.

Низкая стоимость.

Простая укладка.

Нет необходимости подготавливать основание.

Широкий выбор расцветок.

Недостатки материала:

Негигиеничность. Ковролин сложно отчистить от пыли, песка и грязи.

Фото: Shutterstock.com Какое напольное покрытие выбрать

Как выбрать напольное покрытие для кухни

Для кухни сегодня чаще всего выбирают три варианта покрытия:

линолеум

керамическая плитка

кварцвиниловые покрытие

Однако эксперты рекомендуют остановить выбор именно на кварцвиниле или, в крайнем случае, линолеуме, поскольку эти материалы делают кухню более уютной.

Плюсы линолеума:

Низкая стоимость.

Широкий выбор расцветок и фактур.

Простота в уходе.

Устойчивость к бытовой химии.

Возможность использовать профессиональные дезинфицирующие средства для обработки.

Минусы линолеума:

Низкая устойчивость к царапинам и разрывам.

Сложность укладки, особенно в большом помещении.

Низкая устойчивость к воздействию горячей воды — материал может пойти «волной».

Низкая экологичность.

Кварцвиниловая плитка в данном случае практически идеальный вариант. Ее изготавливают на основе ПВХ с добавлением кварцевого песка, который придает покрытию высокую прочность. Монтировать ее можно как обычный паркет или использовать замковый вариант монтажа.

Преимущества материала:

Простой монтаж.

Высокая прочность и износоустойчивость.

Хорошо переносит высокую влажность и перепады температуры.

Широкий выбор расцветок.

Материал имеет легкие пружинящие свойства — зачастую посуда, падая на такой пол, не разбивается.

Недостатки кварцвинила:

Необходимость укладки на идеально ровное основание.

Высокая стоимость.

Фото: Shutterstock.com Правильно выбрать полы

Какие напольные покрытия лучше выбирать для санузлов

Для туалета, душевой и ванной комнаты также идеально подходит кварцвинил. Однако есть и еще два варианта:

наливной пол

керамическая плитка

Наливной пол изготавливают путем заливки помещения различными жидкими веществами, которые под воздействием воздуха отверждаются. Это позволяет делать пол произведением искусства, если заложить под прозрачный верхний слой различные изображения или залить его послойно с использованием декоративных элементов: ракушек, монет, изображений, различных предметов.

Среди плюсов жидкого пола:

Возможность создания уникального дизайна.

Устойчивость к влаге и температурным перепадам.

Гидроизоляция.

Возможность заливки поверх системы «теплый пол».

Простой уход.

Высокая износостойкость.

Из недостатков наливного пола стоит отметить:

Высокую стоимость.

Сложность демонтажа при необходимости добраться до коммуникаций под полом.

Правильно и красиво сделать такой пол может только профессионал.

Керамическая плитка, пожалуй, самый популярный материал для ванных комнат на протяжении десятков лет. В последние годы появился большой модельный ряд, включающий различные расцветки, фактуру и размеры изделий.

Плюсы плитки:

Простой монтаж.

Экологичность.

Высокая износоустойчивость.

Нечувствительность к влаге, высокой температуре, бытовой химии.

Долговечность.

Простота в уходе.

Минусы керамического покрытия:

Хрупкость.

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