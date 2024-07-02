Домашние животные — кошки и собаки — страдают от жары сильнее людей из-за наличия шерсти. Сегодня расскажем, как понять, что животному в жару стало плохо, как оказать первую помощь и главное, как предотвратить перегрев питомца.
Как понять, что питомец перегрелся
Первый признак того, что собаке жарко — высунутый язык. У этих животных нет потовых желез по всему телу, поэтому они охлаждаются по-другому. Если собака летом лежит в квартире или идет по улице с высунутым языком — ничего страшного, это нормально. А вот кот, дышащий открытым ртом — звоночек хозяину о том, что питомцу жарко. Также к признакам перегрева у кошачьих можно добавить следующие симптомы:
- одышка;
- вялость;
- течение слюны из пасти;
- остекленевший или мутный взгляд;
- покраснение и сухость слизистых рта, носа и глаз;
- отказ от еды.
Также котики в таком состоянии могут отказываться от воды. Сильнее всего от жары страдают коты-брахицефалы, а также животные с длинной густой неухоженной шерстью.
Симптомы перегрева у собак во многом похожи на кошачьи:
- вялость или беспокойное поведение;
- густая тягучая слюна, которая течет из пасти или пузырится в уголках губ;
- отказ от еды;
- отказ от воды;
- остекленевший или мутный взгляд;
- красные слизистые пасти и глаз;
- хриплое дыхание.
При наличии этих симптомов животному необходимо оказать срочную помощь.
Как помочь домашним животным в жару
При первых признаках перегрева животного на улице его необходимо срочно увести в тень, при возможности в прохладное помещение, и охладить с помощью воды:
- Залить небольшое количество воды в пасть так, чтобы питомец не захлебнулся.
- Положить мокрое холодное полотенце или любую другую ткань сверху на шею или голову длинношерстного зверя. Короткошерстным можно положить полотенце на спину.
- Обтереть водой подушечки лап, внутреннюю сторону ушей, смочить нос.
- Смочить прохладной водой живот питомца — там проходят крупные кровеносные сосуды, и охлажденная кровь из них быстро разнесется по организму.
- Если есть возможность — можно ополоснуть зверя целиком прохладной водой из шланга, душа, ведра, обязательно оберегая морду, чтобы вода не попала в уши или не залилась в пасть. Выходить на жару после этого нельзя.
Если у животного сохраняются симптомы в течение 10 минут после принятых мер, срочно отвезти его в ближайшую ветеринарную клинику.
При проведении водных процедур важно, чтобы вода не была ледяной — это может негативно сказаться на работе сердца, вплоть до его остановки.
Первым признаком того, что животному стало лучше, станет интерес к происходящему, желание взять лакомство. Коты могут начать сопротивляться водным процедурам.
После того как состояние питомца нормализовалось, немного сократите ему следующую порцию еды. А если животное имеет лишний вес или находится в возрасте старше пяти лет — нанесите профилактический визит ветеринару для проверки работы сердца.
Как помочь животным без последствий перенести в жару в квартире и на прогулке
Шерсть питомца не только согревает его зимой, но и выполняет роль терморегулятора летом. Поэтому короткошерстные питомцы могут быстрее перегреться на жаре — у них нет защиты. Длинная же шерсть играет роль буфера, где между телом питомца и внешней средой создается комфортная температура. Однако для этого необходимо своевременно ухаживать за волосяным покровом собаки или кота — регулярно посещать грумера или самостоятельно вычесывать лишний пух и подшерсток. Для собак с густой длинной шерстью — корги, немецких овчарок, хаски, шпицев — проводить экспресс-линьку необходимо не реже, чем 1 раз в 2,5 месяца.
Многие владельцы длинношерстных животных предпочитают стричь их на лето. К этому стоит прибегать, только если шерсть питомца свалялась в колтуны так, что приносит коту или собаке физический дискомфорт. Длинношерстные животные, лишившись защитного слоя шерсти, могут пострадать от жары еще сильнее.
Чтобы предотвратить перегрев животного в жару, помимо ухода за шерстью, нужно соблюдать еще несколько правил:
- Если есть возможность, установите дома кондиционер. Это особенно важно для владельцев пожилых, а также длинношерстных или ездовых собак с густым подшерстком.
- Дома у собаки или кота обязательно всегда должен быть доступ к миске с водой. Следите, чтобы она была полной.
- Не перекармливайте любителей поесть в жару. Лучше немного сократить рацион.
- Устраивайте дома сквозняк — лучше всего места «с ветерком» в квартире отыскивают коты.
- Обеспечьте питомцу доступ к самому прохладному месту в квартире, которое не нагревается солнцем — ванной комнате, туалету, кухне. Идеальным вариантом будет кафельная плитка на полу.
- Старайтесь выходить на прогулку рано утром до дневного пекла и вечером, когда жар спадает.
- Гуляйте не дольше, чем собаке необходимо для отправления естественных надобностей. Исключите активные игры и пробежки на жаре.
- Выходя даже на короткую прогулку с собакой в жару, берите с собой бутылку простой воды и миску или специальную поилку. Каждые 10–15 минут предлагайте собаке попить. Даже если она отказывается, продолжайте это делать.
- Купите пульверизатор для цветов, залейте в него воду и берите с собой. Чтобы охладить собаку, необходимо каждые 20 минут брызгать воду на живот, где меньше всего шерсти. Смачивать водой внутреннюю сторону ушей и нос пса.
Важно! Ни в коем случае не мочите спину животного — на солнце из мокрой шерсти получится водяная баня и питомец перегреется намного быстрее.
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