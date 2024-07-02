Животные в жару: как помочь питомцу пережить лето без вреда для здоровья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как помочь домашним животным в жару

Домашние животные — кошки и собаки — страдают от жары сильнее людей из-за наличия шерсти. Сегодня расскажем, как понять, что животному в жару стало плохо, как оказать первую помощь и главное, как предотвратить перегрев питомца.

Как понять, что питомец перегрелся

Первый признак того, что собаке жарко — высунутый язык. У этих животных нет потовых желез по всему телу, поэтому они охлаждаются по-другому. Если собака летом лежит в квартире или идет по улице с высунутым языком — ничего страшного, это нормально. А вот кот, дышащий открытым ртом — звоночек хозяину о том, что питомцу жарко. Также к признакам перегрева у кошачьих можно добавить следующие симптомы:

одышка;

вялость;

течение слюны из пасти;

остекленевший или мутный взгляд;

покраснение и сухость слизистых рта, носа и глаз;

отказ от еды.

Также котики в таком состоянии могут отказываться от воды. Сильнее всего от жары страдают коты-брахицефалы, а также животные с длинной густой неухоженной шерстью.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Животные в жару

Симптомы перегрева у собак во многом похожи на кошачьи:

вялость или беспокойное поведение;

густая тягучая слюна, которая течет из пасти или пузырится в уголках губ;

отказ от еды;

отказ от воды;

остекленевший или мутный взгляд;

красные слизистые пасти и глаз;

хриплое дыхание.

При наличии этих симптомов животному необходимо оказать срочную помощь.

Как помочь домашним животным в жару

При первых признаках перегрева животного на улице его необходимо срочно увести в тень, при возможности в прохладное помещение, и охладить с помощью воды:

Залить небольшое количество воды в пасть так, чтобы питомец не захлебнулся.

Положить мокрое холодное полотенце или любую другую ткань сверху на шею или голову длинношерстного зверя. Короткошерстным можно положить полотенце на спину.

Обтереть водой подушечки лап, внутреннюю сторону ушей, смочить нос.

Смочить прохладной водой живот питомца — там проходят крупные кровеносные сосуды, и охлажденная кровь из них быстро разнесется по организму.

Если есть возможность — можно ополоснуть зверя целиком прохладной водой из шланга, душа, ведра, обязательно оберегая морду, чтобы вода не попала в уши или не залилась в пасть. Выходить на жару после этого нельзя.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Как помочь животным в жару в квартире

Если у животного сохраняются симптомы в течение 10 минут после принятых мер, срочно отвезти его в ближайшую ветеринарную клинику.

При проведении водных процедур важно, чтобы вода не была ледяной — это может негативно сказаться на работе сердца, вплоть до его остановки.

Первым признаком того, что животному стало лучше, станет интерес к происходящему, желание взять лакомство. Коты могут начать сопротивляться водным процедурам.

После того как состояние питомца нормализовалось, немного сократите ему следующую порцию еды. А если животное имеет лишний вес или находится в возрасте старше пяти лет — нанесите профилактический визит ветеринару для проверки работы сердца.

Как помочь животным без последствий перенести в жару в квартире и на прогулке

Шерсть питомца не только согревает его зимой, но и выполняет роль терморегулятора летом. Поэтому короткошерстные питомцы могут быстрее перегреться на жаре — у них нет защиты. Длинная же шерсть играет роль буфера, где между телом питомца и внешней средой создается комфортная температура. Однако для этого необходимо своевременно ухаживать за волосяным покровом собаки или кота — регулярно посещать грумера или самостоятельно вычесывать лишний пух и подшерсток. Для собак с густой длинной шерстью — корги, немецких овчарок, хаски, шпицев — проводить экспресс-линьку необходимо не реже, чем 1 раз в 2,5 месяца.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Как спасти домашних животных от жары

Многие владельцы длинношерстных животных предпочитают стричь их на лето. К этому стоит прибегать, только если шерсть питомца свалялась в колтуны так, что приносит коту или собаке физический дискомфорт. Длинношерстные животные, лишившись защитного слоя шерсти, могут пострадать от жары еще сильнее.

Чтобы предотвратить перегрев животного в жару, помимо ухода за шерстью, нужно соблюдать еще несколько правил:

Если есть возможность, установите дома кондиционер. Это особенно важно для владельцев пожилых, а также длинношерстных или ездовых собак с густым подшерстком.

Дома у собаки или кота обязательно всегда должен быть доступ к миске с водой. Следите, чтобы она была полной.

Не перекармливайте любителей поесть в жару. Лучше немного сократить рацион.

Устраивайте дома сквозняк — лучше всего места «с ветерком» в квартире отыскивают коты.

Обеспечьте питомцу доступ к самому прохладному месту в квартире, которое не нагревается солнцем — ванной комнате, туалету, кухне. Идеальным вариантом будет кафельная плитка на полу.

Старайтесь выходить на прогулку рано утром до дневного пекла и вечером, когда жар спадает.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Домашние питомцы в жару

Гуляйте не дольше, чем собаке необходимо для отправления естественных надобностей. Исключите активные игры и пробежки на жаре.

Выходя даже на короткую прогулку с собакой в жару, берите с собой бутылку простой воды и миску или специальную поилку. Каждые 10–15 минут предлагайте собаке попить. Даже если она отказывается, продолжайте это делать.

Купите пульверизатор для цветов, залейте в него воду и берите с собой. Чтобы охладить собаку, необходимо каждые 20 минут брызгать воду на живот, где меньше всего шерсти. Смачивать водой внутреннюю сторону ушей и нос пса.

Важно! Ни в коем случае не мочите спину животного — на солнце из мокрой шерсти получится водяная баня и питомец перегреется намного быстрее.

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