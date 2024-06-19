Дачникам посоветовали, из чего лучше выложить дорожки между грядками Дизайнер Воронова: дорожки между грядками лучше выложить из щебня и гравия

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Между грядками лучше всего положить щебеночно-гравийное покрытие, рассказала aif.ru ландшафтный дизайнер Ольга Воронова. По ее словам, для таких дорожек лучше не выбирать кирпич и рубероид.

Гамма покрытий для дорожек, включая, естественно, и те, которые пролегают между возделываемыми огородными грядками, — очень широка, и проблема выбора может стать серьезной. Нужно ограничить его не фантомными желаниями, а конкретной практичностью, — объяснила эксперт.

Дизайнер отметила, что выбирать лучше именно щебень или гравий, так как с такой насыпкой справится любой. Также можно подобрать различные цвета, формы и размеры гравия и создать красивые композиции. По утрамбованному покрытию будет приятно ходить и можно забыть об излишках влаги.

Можно выложить плитку, но это уже сложнее, добавила Воронова. По ней будет комфортно ходить, но только не в заморозки, когда она становится скользкой. Не рекомендуется использовать различные геотекстильные покрытия, поскольку в них чаще всего скапливается влага, и они быстро теряют первоначальный вид.

Кроме того, не советуют класть дорожки из древесных материалов или крупной щепы, так как они так же непрактичны и могут стать источником болезней, заключила эксперт.

Ранее стало известно, что старое ведро может облегчить огородникам процесс прополки грядок. Для этого необходимо будет срезать у него дно и прикрепить на это место сетку из проволоки с небольшими ячейками. Земля, которая остается на корнях растений, будет проваливаться в ячейки.