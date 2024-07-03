Врач раскрыла, нужно ли мыть голову каждый день Врач Сережина: голову достаточно мыть два-три раза в неделю

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Голову можно мыть не каждый день, достаточно делать это два-три раза в неделю, рассказала в беседе с РИАМО врач Вера Сережина. По ее словам, частота мытья волос зависит от их типа.

Медик объяснила, что два-три раза в неделю можно мыть голову обладателям нормального типа волос, однако тем, у кого они жирные лучше уменьшить интервал. Если волосы, наоборот, сухие, рекомендуется этот интервал увеличить.

Важно использовать шампуни, подходящие для вашего типа волос, и избегать моющих средств с антибактериальным эффектом. Также не забывайте о кондиционере — он помогает поддерживать волосы мягкими и увлажненными, — отметила врач.

Сережина добавила, что правила мытья волос похожи на принципы ухода за кожей, нужно использовать средства, которые соответствуют определенному типу кожи.

Ранее врач — трихолог-косметолог Эльвира Дорош заявила, что неправильное питание, различные модные диеты, а также стресс могут стать причиной выпадения волос. По ее словам, для лечения проблемы иногда необходимо комплексное обследование у различных специалистов. Трихолог уточнила, что для восстановления волос можно воспользоваться инъекционными методиками, медикаментозным лечением, а также различными физиопроцедурами, включая лазеротерапию волосистой части головы и микротоковую терапию.