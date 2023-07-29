Необычные поздравления на День строителя: что дарить, как отмечать Придумываем поздравление с Днем строителя в прозе, официальное поздравление с Днем строителя и прикольное поздравление с Днем строителя мужчине

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

День строителя, поздравление коллег

Российские девелоперы в последние годы бьют все рекорды по количеству построенного жилья и введенных в эксплуатацию квадратных метров в многоквартирных домах. И легко представить, что все это — подготовительные, строительные и монтажные работы, прокладку электросетей и водопроводов, установку сантехники и окон, благоустройство придомовых территорий — выполняют строители. Именно они начинают копать котлован под новый дом, а спустя положенное время — сдают новоселам квартиры, куда фактически можно завозить мебель. В этом году День строителя в России будут отмечать 13 августа. Мы подготовили наиболее популярные идеи для подарков на День строителя, также различные варианты поздравлений с Днем строителя для мужчин и не только.

Как составить официальное поздравление с Днем строителя

День строителя отмечается в России на федеральном уровне. Это означает, что в эту дату «виновники» праздника получают поздравления, а также награды, премии, грамоты и различные знаки внимания от руководителей компании и зачастую от местных властей. Стоит отметить, что тексты официальных обращений и поздравлений для представителей власти составляют профессиональные копирайтеры. А вот руководителю строительной компании, особенно некрупной, придется позаботиться о составлении правильного обращения к подчиненным самостоятельно.

Чтобы написать официальную, грамотную и при этом короткую речь, рекомендуется взять за основу поздравление с Днем строителя для коллег и, отталкиваясь от этого шаблона, добавить в речь информацию, которая сделает ее уникальной именно для сотрудников вашей компании. Вот таким может быть текст поздравления от директора строительной компании, который можно произнести лично или напечатать поздравления в День строителя на открытке:

«Уважаемые друзья! Позвольте поздравить вас с нашим профессиональным праздником — Днем строителя! Я выражаю вам искреннюю благодарность за ваш упорный труд, мастерство и профессионализм! Во все, что вы строите, вы непременно вкладываете частичку вашей души и таланта. Благодаря вашему ответственному подходу к делу наша компания может считать себя эталоном качества! Желаю вам дальнейших успехов в работе, роста мастерства, а также крепкого здоровья для вас и ваших близких!»

Заметим, что директору компании будет уместно приготовить небольшие подарки на День строителя, которые непременно порадуют сотрудников. Презент не обязательно должен быть дорогим или именным — можно обойтись небольшим памятным сувениром. Однако подчиненные обязательно оценят внимание, которое проявило к ним руководство. Например, строителям можно подарить:

флешки в виде ключа

термокружку

термос с широким горлом для супа или второго блюда

электрическую турку для приготовления кофе в бытовке

теплые шарфы

брендированные спецовки

строительные каски с необычным принтом

профессиональные инструменты

сертификаты в различные магазины товаров для мужчин или женщин

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Поздравление с Днем строителя

Пишем поздравление с Днем строителя для друзей и коллег

Сами строители, конечно, тоже обязательно стараются поздравить коллег с профессиональным праздником. Здесь текст обращения может быть менее официальным, особенно если те, кого вы собираетесь поздравить, находятся на одинаковой с вами ступени служебной лестницы. Итак, чтобы составить текст, берем за основу, например, поздравление с Днем строителя для мужчины и немного его корректируем:

«Дорогие коллеги! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем, чтобы наш с вами труд всегда был в почете, чтобы наше мастерство ценили, чтобы результаты труда строителей радовали тех, кто живет в построенных нами домах и ездит по созданным нами дорогам. Пусть работа всегда приносит удовольствие, пусть у нас всегда все складывается успешно! А для этого обязательно, чтобы мы были здоровы, богаты и полны сил!»

Кстати, такой текст поздравления с Днем строителя можно оформить в виде картинки и направить ее по электронной почте коллегам из других организаций или подразделений компании.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru День строителя, поздравление мужчине

Как придумать прикольное поздравление в День строителя для молодежи

Сегодня синие воротнички не только востребованы на рынке труда — эти профессии еще и популярны среди молодежи. Такая работа позволяет вчерашним школьникам зарабатывать деньги на жизнь, параллельно повышать уровень образования и нарабатывать мастерство в выбранной сфере. Однако не стоит забывать, что современные юноши и девушки нередко общаются на молодежном сленге, а потому для них стоит подготовить особые слова. Предлагаем вам такой вариант прикольного поздравления в День строителя для молодых мастеров:

«Дорогие юные коллеги! Поздравляем вас с Днем строителя! Теперь это и ваш профессиональный праздник! Желаем вам по полной отрываться в труде и зажигать на отдыхе! Чтобы вы сами делали работу не крипово и не мучились от кринжа за своих коллег. Желаем вам ловить вайб от того, что вы делаете, и чтобы пруфом вашего мастерства становились новые жилые районы в больших городах. А донаты за ваш труд дарили вам кайф!»

Как правило, молодежь восхищается людьми старшего поколения, которые умеют правильно употреблять сленговые слова. А потому, если в вашем коллективе много юношей и девушек, можно повеселить их, написав такое поздравление на именных открытках и вручив их в День строителя в праздничной обстановке.

«Прикольные» подарки для поздравления с Днем строителя мужчинам и женщинам

На День строителя для друзей и коллег также можно подготовить не только полезные, но и шуточные и прикольные подарки:

брелок — измеритель уровня

открывалку для бутылок в виде каски

набор мини-отверток в виде брелока на карабине

мультитул

фонарик в ударопрочном корпусе

букет из отверток или шпателей

художественную композицию из бит и торцевых головок

строительную каску, раскрашенную под мяч или стилизованную под шлем викингов

Стоит отметить, что такие подарки и поздравления в День строителя, подобранные с юмором, порадуют не только мужчин, но и женщин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Подарки на День строителя

Как поздравить маленьких «строителей»

Профессия строителя сегодня не менее престижная, чем сварщика или металлурга. Такая работа хорошо оплачивается, а успешное развитие отечественной промышленности позволяет быть уверенным в том, что мастера будут востребованы в будущем. Поэтому дети сегодня вновь, как и в СССР, мечтают освоить рабочие профессии. Если ваши сыновья, дочери, племянники или внуки мечтают стать строителями, то их тоже можно поздравить с этим праздником и для подкрепления мотивации подарить им профессиональный инструмент:

набор отверток

мультитул

лазерный уровень

угломер

набор ключей

дрель

шуруповерт

электролобзик

рулетку

ножовку

лазерный дальномер

набор инструментов

рубанок

портативный токарный станок

молоток

набор шпателей или малярных кистей

Сразу оговоримся, что некоторое оборудование из этого списка детям можно использовать только под руководством и присмотром взрослых. Для дошкольников или детей младшего школьного возраста можно приобрести игрушечные наборы строителя.

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