Российские девелоперы в последние годы бьют все рекорды по количеству построенного жилья и введенных в эксплуатацию квадратных метров в многоквартирных домах. И легко представить, что все это — подготовительные, строительные и монтажные работы, прокладку электросетей и водопроводов, установку сантехники и окон, благоустройство придомовых территорий — выполняют строители. Именно они начинают копать котлован под новый дом, а спустя положенное время — сдают новоселам квартиры, куда фактически можно завозить мебель. В этом году День строителя в России будут отмечать 13 августа. Мы подготовили наиболее популярные идеи для подарков на День строителя, также различные варианты поздравлений с Днем строителя для мужчин и не только.

Как составить официальное поздравление с Днем строителя

День строителя отмечается в России на федеральном уровне. Это означает, что в эту дату «виновники» праздника получают поздравления, а также награды, премии, грамоты и различные знаки внимания от руководителей компании и зачастую от местных властей. Стоит отметить, что тексты официальных обращений и поздравлений для представителей власти составляют профессиональные копирайтеры. А вот руководителю строительной компании, особенно некрупной, придется позаботиться о составлении правильного обращения к подчиненным самостоятельно.

Чтобы написать официальную, грамотную и при этом короткую речь, рекомендуется взять за основу поздравление с Днем строителя для коллег и, отталкиваясь от этого шаблона, добавить в речь информацию, которая сделает ее уникальной именно для сотрудников вашей компании. Вот таким может быть текст поздравления от директора строительной компании, который можно произнести лично или напечатать поздравления в День строителя на открытке:

«Уважаемые друзья! Позвольте поздравить вас с нашим профессиональным праздником — Днем строителя! Я выражаю вам искреннюю благодарность за ваш упорный труд, мастерство и профессионализм! Во все, что вы строите, вы непременно вкладываете частичку вашей души и таланта. Благодаря вашему ответственному подходу к делу наша компания может считать себя эталоном качества! Желаю вам дальнейших успехов в работе, роста мастерства, а также крепкого здоровья для вас и ваших близких!»

Заметим, что директору компании будет уместно приготовить небольшие подарки на День строителя, которые непременно порадуют сотрудников. Презент не обязательно должен быть дорогим или именным — можно обойтись небольшим памятным сувениром. Однако подчиненные обязательно оценят внимание, которое проявило к ним руководство. Например, строителям можно подарить:

  • флешки в виде ключа
  • термокружку
  • термос с широким горлом для супа или второго блюда
  • электрическую турку для приготовления кофе в бытовке
  • теплые шарфы
  • брендированные спецовки
  • строительные каски с необычным принтом
  • профессиональные инструменты
  • сертификаты в различные магазины товаров для мужчин или женщин

Поздравление с Днем строителяФото: Артем Соболев/NEWS.ruПоздравление с Днем строителя

Пишем поздравление с Днем строителя для друзей и коллег

Сами строители, конечно, тоже обязательно стараются поздравить коллег с профессиональным праздником. Здесь текст обращения может быть менее официальным, особенно если те, кого вы собираетесь поздравить, находятся на одинаковой с вами ступени служебной лестницы. Итак, чтобы составить текст, берем за основу, например, поздравление с Днем строителя для мужчины и немного его корректируем:

«Дорогие коллеги! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем, чтобы наш с вами труд всегда был в почете, чтобы наше мастерство ценили, чтобы результаты труда строителей радовали тех, кто живет в построенных нами домах и ездит по созданным нами дорогам. Пусть работа всегда приносит удовольствие, пусть у нас всегда все складывается успешно! А для этого обязательно, чтобы мы были здоровы, богаты и полны сил!»

Кстати, такой текст поздравления с Днем строителя можно оформить в виде картинки и направить ее по электронной почте коллегам из других организаций или подразделений компании.

День строителя, поздравление мужчинеФото: Артем Соболев/NEWS.ruДень строителя, поздравление мужчине

Как придумать прикольное поздравление в День строителя для молодежи

Сегодня синие воротнички не только востребованы на рынке труда — эти профессии еще и популярны среди молодежи. Такая работа позволяет вчерашним школьникам зарабатывать деньги на жизнь, параллельно повышать уровень образования и нарабатывать мастерство в выбранной сфере. Однако не стоит забывать, что современные юноши и девушки нередко общаются на молодежном сленге, а потому для них стоит подготовить особые слова. Предлагаем вам такой вариант прикольного поздравления в День строителя для молодых мастеров:

«Дорогие юные коллеги! Поздравляем вас с Днем строителя! Теперь это и ваш профессиональный праздник! Желаем вам по полной отрываться в труде и зажигать на отдыхе! Чтобы вы сами делали работу не крипово и не мучились от кринжа за своих коллег. Желаем вам ловить вайб от того, что вы делаете, и чтобы пруфом вашего мастерства становились новые жилые районы в больших городах. А донаты за ваш труд дарили вам кайф!»

Как правило, молодежь восхищается людьми старшего поколения, которые умеют правильно употреблять сленговые слова. А потому, если в вашем коллективе много юношей и девушек, можно повеселить их, написав такое поздравление на именных открытках и вручив их в День строителя в праздничной обстановке.

«Прикольные» подарки для поздравления с Днем строителя мужчинам и женщинам

На День строителя для друзей и коллег также можно подготовить не только полезные, но и шуточные и прикольные подарки:

  • брелок — измеритель уровня
  • открывалку для бутылок в виде каски
  • набор мини-отверток в виде брелока на карабине
  • мультитул
  • фонарик в ударопрочном корпусе
  • букет из отверток или шпателей
  • художественную композицию из бит и торцевых головок
  • строительную каску, раскрашенную под мяч или стилизованную под шлем викингов

Стоит отметить, что такие подарки и поздравления в День строителя, подобранные с юмором, порадуют не только мужчин, но и женщин.

Подарки на День строителя Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruПодарки на День строителя

Как поздравить маленьких «строителей»

Профессия строителя сегодня не менее престижная, чем сварщика или металлурга. Такая работа хорошо оплачивается, а успешное развитие отечественной промышленности позволяет быть уверенным в том, что мастера будут востребованы в будущем. Поэтому дети сегодня вновь, как и в СССР, мечтают освоить рабочие профессии. Если ваши сыновья, дочери, племянники или внуки мечтают стать строителями, то их тоже можно поздравить с этим праздником и для подкрепления мотивации подарить им профессиональный инструмент:

  • набор отверток
  • мультитул
  • лазерный уровень
  • угломер
  • набор ключей
  • дрель
  • шуруповерт
  • электролобзик
  • рулетку
  • ножовку
  • лазерный дальномер
  • набор инструментов
  • рубанок
  • портативный токарный станок
  • молоток
  • набор шпателей или малярных кистей

Сразу оговоримся, что некоторое оборудование из этого списка детям можно использовать только под руководством и присмотром взрослых. Для дошкольников или детей младшего школьного возраста можно приобрести игрушечные наборы строителя.

Читайте также:

День строителя — 2023: когда и почему отмечают этот праздник

Какие праздники россияне отмечают в августе

День ВДВ в 2023 году: кто и как будет отмечать этот праздник

День России в 2023 году: когда и почему отмечают этот праздник