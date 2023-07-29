Российские девелоперы в последние годы бьют все рекорды по количеству построенного жилья и введенных в эксплуатацию квадратных метров в многоквартирных домах. И легко представить, что все это — подготовительные, строительные и монтажные работы, прокладку электросетей и водопроводов, установку сантехники и окон, благоустройство придомовых территорий — выполняют строители. Именно они начинают копать котлован под новый дом, а спустя положенное время — сдают новоселам квартиры, куда фактически можно завозить мебель. В этом году День строителя в России будут отмечать 13 августа. Мы подготовили наиболее популярные идеи для подарков на День строителя, также различные варианты поздравлений с Днем строителя для мужчин и не только.
Как составить официальное поздравление с Днем строителя
День строителя отмечается в России на федеральном уровне. Это означает, что в эту дату «виновники» праздника получают поздравления, а также награды, премии, грамоты и различные знаки внимания от руководителей компании и зачастую от местных властей. Стоит отметить, что тексты официальных обращений и поздравлений для представителей власти составляют профессиональные копирайтеры. А вот руководителю строительной компании, особенно некрупной, придется позаботиться о составлении правильного обращения к подчиненным самостоятельно.
Чтобы написать официальную, грамотную и при этом короткую речь, рекомендуется взять за основу поздравление с Днем строителя для коллег и, отталкиваясь от этого шаблона, добавить в речь информацию, которая сделает ее уникальной именно для сотрудников вашей компании. Вот таким может быть текст поздравления от директора строительной компании, который можно произнести лично или напечатать поздравления в День строителя на открытке:
«Уважаемые друзья! Позвольте поздравить вас с нашим профессиональным праздником — Днем строителя! Я выражаю вам искреннюю благодарность за ваш упорный труд, мастерство и профессионализм! Во все, что вы строите, вы непременно вкладываете частичку вашей души и таланта. Благодаря вашему ответственному подходу к делу наша компания может считать себя эталоном качества! Желаю вам дальнейших успехов в работе, роста мастерства, а также крепкого здоровья для вас и ваших близких!»
Заметим, что директору компании будет уместно приготовить небольшие подарки на День строителя, которые непременно порадуют сотрудников. Презент не обязательно должен быть дорогим или именным — можно обойтись небольшим памятным сувениром. Однако подчиненные обязательно оценят внимание, которое проявило к ним руководство. Например, строителям можно подарить:
- флешки в виде ключа
- термокружку
- термос с широким горлом для супа или второго блюда
- электрическую турку для приготовления кофе в бытовке
- теплые шарфы
- брендированные спецовки
- строительные каски с необычным принтом
- профессиональные инструменты
- сертификаты в различные магазины товаров для мужчин или женщин
Пишем поздравление с Днем строителя для друзей и коллег
Сами строители, конечно, тоже обязательно стараются поздравить коллег с профессиональным праздником. Здесь текст обращения может быть менее официальным, особенно если те, кого вы собираетесь поздравить, находятся на одинаковой с вами ступени служебной лестницы. Итак, чтобы составить текст, берем за основу, например, поздравление с Днем строителя для мужчины и немного его корректируем:
«Дорогие коллеги! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем, чтобы наш с вами труд всегда был в почете, чтобы наше мастерство ценили, чтобы результаты труда строителей радовали тех, кто живет в построенных нами домах и ездит по созданным нами дорогам. Пусть работа всегда приносит удовольствие, пусть у нас всегда все складывается успешно! А для этого обязательно, чтобы мы были здоровы, богаты и полны сил!»
Кстати, такой текст поздравления с Днем строителя можно оформить в виде картинки и направить ее по электронной почте коллегам из других организаций или подразделений компании.
Как придумать прикольное поздравление в День строителя для молодежи
Сегодня синие воротнички не только востребованы на рынке труда — эти профессии еще и популярны среди молодежи. Такая работа позволяет вчерашним школьникам зарабатывать деньги на жизнь, параллельно повышать уровень образования и нарабатывать мастерство в выбранной сфере. Однако не стоит забывать, что современные юноши и девушки нередко общаются на молодежном сленге, а потому для них стоит подготовить особые слова. Предлагаем вам такой вариант прикольного поздравления в День строителя для молодых мастеров:
«Дорогие юные коллеги! Поздравляем вас с Днем строителя! Теперь это и ваш профессиональный праздник! Желаем вам по полной отрываться в труде и зажигать на отдыхе! Чтобы вы сами делали работу не крипово и не мучились от кринжа за своих коллег. Желаем вам ловить вайб от того, что вы делаете, и чтобы пруфом вашего мастерства становились новые жилые районы в больших городах. А донаты за ваш труд дарили вам кайф!»
Как правило, молодежь восхищается людьми старшего поколения, которые умеют правильно употреблять сленговые слова. А потому, если в вашем коллективе много юношей и девушек, можно повеселить их, написав такое поздравление на именных открытках и вручив их в День строителя в праздничной обстановке.
«Прикольные» подарки для поздравления с Днем строителя мужчинам и женщинам
На День строителя для друзей и коллег также можно подготовить не только полезные, но и шуточные и прикольные подарки:
- брелок — измеритель уровня
- открывалку для бутылок в виде каски
- набор мини-отверток в виде брелока на карабине
- мультитул
- фонарик в ударопрочном корпусе
- букет из отверток или шпателей
- художественную композицию из бит и торцевых головок
- строительную каску, раскрашенную под мяч или стилизованную под шлем викингов
Стоит отметить, что такие подарки и поздравления в День строителя, подобранные с юмором, порадуют не только мужчин, но и женщин.
Как поздравить маленьких «строителей»
Профессия строителя сегодня не менее престижная, чем сварщика или металлурга. Такая работа хорошо оплачивается, а успешное развитие отечественной промышленности позволяет быть уверенным в том, что мастера будут востребованы в будущем. Поэтому дети сегодня вновь, как и в СССР, мечтают освоить рабочие профессии. Если ваши сыновья, дочери, племянники или внуки мечтают стать строителями, то их тоже можно поздравить с этим праздником и для подкрепления мотивации подарить им профессиональный инструмент:
- набор отверток
- мультитул
- лазерный уровень
- угломер
- набор ключей
- дрель
- шуруповерт
- электролобзик
- рулетку
- ножовку
- лазерный дальномер
- набор инструментов
- рубанок
- портативный токарный станок
- молоток
- набор шпателей или малярных кистей
Сразу оговоримся, что некоторое оборудование из этого списка детям можно использовать только под руководством и присмотром взрослых. Для дошкольников или детей младшего школьного возраста можно приобрести игрушечные наборы строителя.
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