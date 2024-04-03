Появилось фото рухнувшей на учеников плитки в московской школе

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Пресс-служба столичного управления Следственного комитета опубликовала фото рухнувшей на учеников плитки в московской школе № 1550. Ведомство организовало проверку по факту инцидента. Информация о пострадавших школьниках из учебного заведения не поступала.

Следователями столичного СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего, — сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что четверо школьников пострадали при обрушении потолка в школе № 1550 в Москве, официально это не подтверждалось. По имеющимся данным, плитка рухнула на головы детям во время урока при проветривании кабинета.

Аналогичный инцидент произошел и в школе № 1636 в районе Орехово-Борисово Южное. Там потолок обрушился в коридоре. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Причины ЧП устанавливают техслужбы и контролирующие органы.

Кроме того, в школе № 25 Республики Адыгея на учеников третьего класса рухнул потолок во время урока литературы. Обрушение произошло на первом этаже здания. Один из учеников попал в больницу с ушибом плеча, остальные школьники не получили серьезных травм. Как отметили сами дети, перед обвалом в классе тряслись стены.