«Лайма, лучше пойте»: слова Вайкуле про СВО и помощь ВСУ возмутили россиян

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле по итогам фестиваля «Рандеву» в Юрмале заявила, что больше не общается с российскими коллегами и ее мероприятие действительно прошло в поддержку Украины. Как в России отреагировали на слова артистки?

Что сказала Вайкуле про СВО

Лайма Вайкуле в своих социальных сетях сообщила, что ее главной целью проведения фестиваля было привлечь внимание людей, поэтому она специально приглашала выступать украинских исполнителей. Однако на сцене так и не появились ни артист Андрей Данилко (Верка Сердючка), ни певица Светлана Лобода. При этом выступили российские артисты — признанные Минюстом РФ иноагентами Андрей Макаревич и Максим Галкин.

«Идея — чтобы люди не забыли, что сегодня происходит большая трагедия. Идет СВО. Мне казалось, что очень важно провести этот фестиваль с участием большого количества украинских исполнителей. Я так им сочувствую, я с российскими коллегами не разговариваю. Нет. Это сегодняшняя ситуация, и ее надо понимать», — заявила Вайкуле.

Латвийская артистка отметила, что собрала на фестивале людей, которые солидарны с ее позицией, поддерживают украинскую сторону и переживают за будущее молодого поколения.

«Я еще во время войны фестивали не делала. Это концерт в поддержку Украины. Весь фестиваль. Я не могу к этому никак привыкнуть, согласиться с этим невозможно. Скорее бы кончилась все, чтобы молодые люди не дрожали и не боялись, что их ждет. Если бы сейчас объявили, что война закончилась, я была бы счастлива. Все остальное — мелочи», — заявила Вайкуле.

Как россияне отреагировали на слова Вайкуле

Россияне в социальных сетях напомнили певице о предшествующих спецоперации событиях в Донбассе. Один из комментаторов даже пригласил артистку в гости в Горловку и предупредил о последствиях.

«Лайма, лучше пойте. Зачем лезть в политику. Вы так яро настроены против России, не зная, что здесь происходит, кто — прав, а кто — виноват. Приглашаю вас в гости в Горловку и вы все сразу поймете. Украинская певица Руслана после поездки в Донецк в 2014 году была поражена происходящим, выступала, говорила об этом, и где она сейчас? Быстро закрыли рот, так как правда неугодна никому», — написал пользователь mihaylionok_nata.

Россияне считают, что через несколько лет артистка поменяет свое мнение. Они также заметили, что Вайкуле могла один раз выразить свою позицию, а не записывать множество интервью.

«Я горжусь Россией, которая защищает свой народ. Что бы вы, Лайма, не говорили, это ваша злость. Бог вам судья. Посмотрим, что вы начнете говорить десять лет спустя. Доживем, увидим», — отметила ruzannasulihanova.

«Лайма, какая же вы не дальнозоркая. Зачем вы лезете туда, где вам не место. Вы взрослый человек, но совершенно глупый в политике. Но вы уже туда залезли и наговорили таких глупостей, к сожалению», — высказалась alenamonikastar.

«Зачем нужны эти интервью. Сказали бы, что вы против СВО, и все. Как вам не понять, Лайма, что чем больше вы помогаете Украине, тем больше там умирает людей» — написал einarsupitis.

Некоторые также обратили внимание, что фестиваль «Рандеву» без звезд российского шоу-бизнеса нельзя назвать успешным.

«Фестиваль — это когда выступают разные артисты, где есть конкурс и ведущие, а не кучка никому неизвестных певцов, которые вдобавок стояли в тени. А на сцене — Лайма — она же кормилица СССР. Такой примитив и полное отсутствие какого-либо вкуса и качества», — написала женщина с никнеймом kittenmammy.

«А в Москве вы стадионы собирали, а тут максимум 50 человек пришло. Вы никому уже нигде не нужны, и даже Алла, в одном ряду с ноунеймами, никто не церемонится с ней», — написал ivanmorozov3370.

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