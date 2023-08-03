Сердючка отказалась выступать на одной сцене с Лободой на фестивале Вайкуле

Фото: t.me/verka_serdyuchka

Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, отказался выступать на одной сцене с певицей Светланой Лободой на фестивале латвийской звезды Лаймы Вайкуле «Рандеву». Как сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!», заслуженную артистку Украины исключили из лайнапа, после чего конфликт с организаторами разрешился и Сердючка все же исполнила хиты для публики. Известно, что часть вырученных средств с мероприятия должны направить на помощь ВСУ.

На фестивале Данилко выступил с композицией Dancing Lasha Tumbai, которую пел в 2007 году на международном музыкальном фестивале «Евровидение». Судя по опубликованному видео с концерта, в песне был заменен припев — там появилась строчка «Раша, гудбай».

На фестивале Вайкуле также выступили певица Вера Брежнева и певец Макс Барских. Последний попросил, чтобы следующий концерт состоялся в «украинском Крыму».

Гостями фестиваля стала российская певица Алла Пугачева, ее супруг шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Российская актриса Яна Поплавская предложила возбудить уголовные дела о финансировании терроризма в отношении Вайкуле, Пугачевой, Галкина, Макаревича, а также Марии Максаковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и арестовать их активы. По словам артистки, эти люди открыто поддерживают Украину и «собирают деньги для тех, кто убивает русских людей».