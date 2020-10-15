Российские производители стали чаще использовать пальмовое масло

https://static.news.ru/photo/ea57c8b0-0eee-11eb-a5a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zikri Maulana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Производители продуктов питания в России всё чаще используют небезопасное пальмовое масло, в том числе в продуктах первой необходимости и питании для детей.

Сотрудники порта Тамань в Краснодарском крае, через который идут значительные партии пальмового масла, отмечают, как это сырьё влияет на флору и фауну, а перекупщики, в свою очередь, поделились информацией о том, что спрос на пальмовое масло среди производителей постоянно растёт. Об этом свидетельствуют итоги расследования Life.

Его закупают не только крупные предприятия, но и небольшие мануфактуры и бывшие фермерские хозяйства, указывает портал.

При этом, как считают журналисты портала, в ближайшем будущем поставки пальмового масла через Тамань вырастут в несколько раз. А нормативов, ограничивающих использование этого не самого безопасного сырья, в нашей стране до сих пор нет. Документальный фильм с подробностями расследования скоро выйдет на сайте Life

Ранее NEWS.ru сообщал, по словам агронома Елизаветы Тихоновой, несмотря на то что пальмовое масло раньше считалось исключительно вредным, у этого продукта всё же есть полезные свойства.