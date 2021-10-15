Квартирант в Химках отказался съезжать и напал на хозяйку

Жительница подмосковных Химок не может выселить жильца своей квартиры после окончания срока действия договора аренды. По словам женщины, снимающий жильё неоднократно нападал на неё и на её родственников при попытке выселить его из жилого помещения. Об этом пишет Life.ru.

В полиции заявили , что пенсионерка не имеет права менять замки, так как между сторонами был заключён договор аренды, который защищает обе стороны. Для дальнейших разбирательств необходимо обращаться в суд.

Известно, что для продления срока проживания в квартире мужчина перечислил женщине полную арендую плату. По информации из страницы во «ВКонтакте», мужчина якобы является адвокатом и бывшим следователем. Многие пользователи возмутились поведением женщины, но отметили, что ситуацию можно было решить, если бы хозяйка была более настойчивой.

Ранее в Торгово-промышленной палате РФ заявили, что граждане могут лишиться права выбирать управляющую компанию. По словам экспертов, это полномочие передадут региональным операторам по управлению жильём. При этом деньги на возмещение ущерба в случае аварий будут собирать с жильцов дома.