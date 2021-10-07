Кузнецова посоветовала новому детскому омбудсмену соблюдать преемственность

Приоритетом в работе будущего детского омбудсмена станет выстраивание этапности. Необходимо соблюдать преемственность задач. Об этом заявила депутат Госдумы, бывший уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, пишет РИА Новости.

Могу сказать по своему опыту, что в первую очередь нужно выстроить этапность работы, необходимо внимательное отношение к обращениям граждан, постараться соблюсти преемственность задач, которые сейчас решаются, ведь развиваются очень много проектов — к ним привыкли, их ждут, — сказала Кузнецова.

Она выразила уверенность в новых проектах и актуальных инициативах в будущем. По словам депутата, профессиональный совет будущий омбудсмен сможет получить от региональных уполномоченных по правам ребёнка.

Ранее президент Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от занимаемой должности уполномоченного по правам детей в связи с её прохождением в Госдуму нового созыва. Первое заседание ГД пройдёт 12 октября. Кандидатуру экс-омбудсмена предложили на пост вице-спикера Госдумы. На первом пленарном заседании вопрос о назначении решится официально.