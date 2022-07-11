Курская область создаст батальон материально-технического обеспечения СВО

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Батальон материально-технического обеспечения военнослужащих в ходе спецоперации на Украине решили создать на территории Курской области. С таким заявлением выступил глава администрации региона Роман Старовойт, пишет ТАСС.

Во взаимодействии с Министерством обороны мы выступили с инициативой по созданию именного батальона материально-технического обеспечения, который называется «Сейм». Материально-техническое обеспечение предложено Министерством обороны как наиболее востребованное сегодня в части проведения специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, — сказал Старовойт.

Он отметил, что у нового батальона будут обширные задачи. Например, подвозить горючее, еду и боеприпасы для военных, которые находятся в зоне проведения специальной операции на Украине. По словам Старовойта, батальон будет сформирован уже в ближайшее время, его работа сможет оказать значительную поддержку Министерству обороны России.

Накануне Старовойт рекомендовал жителям Курской области не использовать БПЛА и дроны в бытовых целях. По его словам, у местных военных есть необходимые основания для того, чтобы обеспечить принудительную посадку летательных средств в связи с угрозами, которые исходят от Украины, граничащей с регионом.