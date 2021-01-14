Кудрин раскритиковал ток-шоу на российском телевидении

https://static.news.ru/photo/81f116f2-573f-11eb-a31b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что в транслируемых по телевидению ток-шоу очень часто можно наблюдать подмену понятий и отсутствие честного мнения, что в конечном счёте ведёт к снижению доверия в обществе.

Глава ведомства отметил, что сам нередко выступает модератором в различных дискуссиях и его роль заключается в том, чтобы дать возможность высказаться всем участникам. В ток-шоу, добавил Кудрин, не происходит этой модерации, а понятия часто подменяются.

Председатель Счётной палаты считает, что в России стала навязываться новая культура дискуссий, которая не всегда основывается на честном мнении.

Среда прямого честного разговора зачастую размывается. В конце концов, мы меньше будем доверять друг другу, — цитирует главу ведомства MK.RU.

Ранее стало известно, что наиболее популярные передачи, собиравшие у телеэкранов самую большую зрительскую аудиторию, в 2020 году выходили в эфире Первого канала. При этом самыми популярными программами в большинстве случаев были те, что вышли в эфир в праздничные дни. Об этом свидетельствуют данные медиарейтинга, составленного исследовательской компанией Mediascope.

В топ-100 наиболее рейтинговых эфиров года на отечественном ТВ телеканал занял половину позиций. В первой десятке их семь. Больше всего зрителей у телеэкранов собрало новогоднее обращение президента Владимира Путина, которое многие смотрели именно по Первому каналу. Рейтинг этого эфира составил 13,4% от общего количества телезрителей в стране, а доля — 29,8% от числа тех, кто включил телевизор перед боем курантов. На втором месте — военный парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоявшийся 24 июня. Большинство зрителей смотрели его по Первому каналу (рейтинг составил 12,4%, а доля — 43,4%). На третьей строке рейтинга — «Новогодняя ночь на Первом», вышедшая в эфир 31 декабря (10,5% и 26,4%), писал NEWS.ru.