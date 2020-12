Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что в российских СМИ в последнее время стал популярен «неверный машинный перевод» его высказываний.

В качестве примера он привёл фразу «However, this has never been what made me happy» («Однако не это делало меня счастливым») из его недавнего поста в Telegraph. Дуров пожаловался, что...