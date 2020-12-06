Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубицы

https://static.news.ru/photo/5a012334-37f6-11eb-8104-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал публикацию Анатолия Чубайса в Facebook о стрельбе из гаубицы.

Так, некоторое время назад бывший глава «Роснано» выложил снимок, на котором он делает выстрел от Петропавловской крепости «в ознаменование новой миссии».

В частности, Кудрин обратил внимание на тот факт, что на снимке запечатлена гаубица Д-30.

По военной специальности нас на таких учили, — отметил Кудрин, слова которого приводит РИА Новости.

Позже Кудрин добавил, что не обратил внимания на подпись к фото, где указана модификация оружия.

Чубайс на это заметил, что «артиллеристам виднее».

Разрешите получить замечания по технике стрельбы? — написал он в ответ на сообщение Кудрина.

Чубайс был назначен на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями несколько дней назад. Перед этим он возглавлял «Роснано» на протяжении 12 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь главы Счётной палаты Алексея Кудрина Денис Есаулов рассказал о самочувствии политика после заражения COVID-19.

По его словам, заболевание у Кудрина протекает в лёгкой форме.