КС РФ признал неконституционными некоторые нормы КоАП из-за спора о штрафе

https://static.news.ru/photo/64aa479c-b72d-11ea-ac27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Конституционный суд РФ (КС РФ) признал неконституционными некоторые нормы КоАП. К такому выводу суд пришёл в ходе рассмотрения спора о штрафе.

Жительница Костромской области нарушила скоростной режим и её оштрафовали 6 июля 2018 года на 1 тысячу рублей. Она воспользовалась возможностью погасить половину штрафа в течении 20 дней после назначения о нарушении. Затем 8 августа 2019 года она вновь была оштрафована за превышение скорости, но уже на 2 тысячи рублей, как за повторное нарушение, хотя она выплатила первый штраф в 2018 году. Однако в ГИБДД решили, что гражданка выплатила штраф не полностью и посчитали нарушение повторным. При этом возможность погасить половину от суммы штрафа в течение 20 дней после постановления о нарушении прописана в КоАП, сообщает РБК.

Жительница Костромской области обратилась в местный суд, чтобы разрешить спор о штрафе, который был выплачен более года назад. Костромской областной суд принял сторону женщины и снизил штраф, однако с решением суда не согласилась ГИБДД.

После этого Костромской областной суд был вынужден обратиться в Конституционный суд, чтобы решить этот спор. Суд попросил КС РФ дать разъяснение о сроках в случае с уплатой половины штрафа.

Напомним, согласно ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП нарушитель может уплатить административный штраф в размере половины суммы наложенного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа.

В результате рассмотрения спора о штрафе Конституционный суд постановил, что в законе нет ясного определения, как поступать в случае оплаты половины штрафа, а законы должны трактоваться точно. Поэтому КоАП должен быть изменён с учётом подобных ситуаций. Сейчас же положения КоАП, на основании которых было вынесено решение о штрафах неконституционно. В связи с этим власти должны уточнить положения ст. 4.6 (о сроке административной ответственности) и ч. 1.3 ст. 32.2 (о возможности уплаты административного штрафа в половинном размере в 20-дневный срок), сообщает РБК.

Впредь до внесения надлежащих изменений положения ст. 4.6 и ч. 13 ст. 32.2 КоАП Российской Федерации должны рассматриваться как устанавливающие, что для лиц, уплативших административный штраф в половинном размере до вступления постановления о его назначении в законную силу, срок, в течение которого такие лица считаются подвергнутыми административному наказанию, оканчивается по истечении года со дня уплаты назначенного им административного штрафа, — привели сообщение суда в РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы после критики. Поправки, которые сильно увеличивают штрафы за нарушение ПДД, вызвали широкий резонанс. После шквала критики Минюст решил отказаться от повышения штрафов.