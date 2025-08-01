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01 августа 2025 в 10:45

Креветки в васаби: интересное сочетание, но вкусно до неприличия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если любите креветки и хотите приготовить их по‑новому, попробуйте этот рецепт в сливочном соусе с васаби. Это неожиданное сочетание дает мягкую остринку и сливочную нежность одновременно. Готовятся креветки всего за несколько минут, поэтому подготовьте все продукты заранее — соус готовится буквально на ходу.

Если не найдете готовый сливочный васаби, смешайте обычный, который подают к суши, со сливками средней жирности — получится ничуть не хуже.

Ингредиенты

  • Креветки — 300 г
  • Лук репчатый — 40 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Васаби сливочный — 50 г
  • Вода или бульон — 50 г
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу
  • Масло сливочное — 1 ст. л.
  • Масло оливковое — 1 ст. л.

Энергетическая ценность: 137 ккал

Время приготовления: 10 минут

Как приготовить креветки в соусе васаби

1. Подготовьте продукты

Разморозьте креветки, если они варено‑мороженые. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте.

2. Обжарьте овощи

Разогрейте на сковороде сливочное и оливковое масло. Выложите лук с чесноком и обжаривайте две-три минуты до золотистого цвета.

3. Приготовьте соус

Добавьте в сковороду сливочный соус васаби и перемешайте. Влейте воду или бульон и соевый соус, доведите до кипения. Посолите, поперчите и варите до легкого загустения.

4. Добавьте креветки

Как только соус станет чуть густым, положите в него креветки и готовьте на тихом огне не более двух минут, чтобы они не стали жесткими.

Почему стоит попробовать?

Эти креветки идеально подходят как закуска к рису или лапше либо как самостоятельное блюдо. Легкая острота васаби делает их необычными и запоминающимися. Приготовьте и убедитесь, что необычные сочетания работают на вкус.

Готовьте сразу на ужин — горячие креветки в васаби особенно хороши.

Раньше казалось, что приготовить ажурные блинчики — это целая наука и долгий процесс. Моя бабушка строго следовала рецепту, тщательно замешивала тесто, ждала, пока оно настоится, и только потом приступала к выпечке. Но сегодня я знаю: сделать нежные дырчатые блинчики на кефире и молоке можно быстро и просто, если готовить с душой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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