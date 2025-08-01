Креветки в васаби: интересное сочетание, но вкусно до неприличия

Если любите креветки и хотите приготовить их по‑новому, попробуйте этот рецепт в сливочном соусе с васаби. Это неожиданное сочетание дает мягкую остринку и сливочную нежность одновременно. Готовятся креветки всего за несколько минут, поэтому подготовьте все продукты заранее — соус готовится буквально на ходу.
Если не найдете готовый сливочный васаби, смешайте обычный, который подают к суши, со сливками средней жирности — получится ничуть не хуже.
Ингредиенты
- Креветки — 300 г
- Лук репчатый — 40 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Васаби сливочный — 50 г
- Вода или бульон — 50 г
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
- Масло сливочное — 1 ст. л.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
Энергетическая ценность: 137 ккал
Время приготовления: 10 минут
Как приготовить креветки в соусе васаби
1. Подготовьте продукты
Разморозьте креветки, если они варено‑мороженые. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте.
2. Обжарьте овощи
Разогрейте на сковороде сливочное и оливковое масло. Выложите лук с чесноком и обжаривайте две-три минуты до золотистого цвета.
3. Приготовьте соус
Добавьте в сковороду сливочный соус васаби и перемешайте. Влейте воду или бульон и соевый соус, доведите до кипения. Посолите, поперчите и варите до легкого загустения.
4. Добавьте креветки
Как только соус станет чуть густым, положите в него креветки и готовьте на тихом огне не более двух минут, чтобы они не стали жесткими.
Почему стоит попробовать?
Эти креветки идеально подходят как закуска к рису или лапше либо как самостоятельное блюдо. Легкая острота васаби делает их необычными и запоминающимися. Приготовьте и убедитесь, что необычные сочетания работают на вкус.
Готовьте сразу на ужин — горячие креветки в васаби особенно хороши.
Раньше казалось, что приготовить ажурные блинчики — это целая наука и долгий процесс. Моя бабушка строго следовала рецепту, тщательно замешивала тесто, ждала, пока оно настоится, и только потом приступала к выпечке. Но сегодня я знаю: сделать нежные дырчатые блинчики на кефире и молоке можно быстро и просто, если готовить с душой.