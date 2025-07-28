Креветки в сливочно-чесночном соусе — вкуснее вкусного

Если вы хотите удивить себя и близких простым, но изысканным блюдом, попробуйте креветки в сливочно-чесночном соусе. Соус получается настолько вкусным, что именно его съедают первым!

Ингредиенты

Креветки — 300 г

Сливки 10% — 200 мл

Лук репчатый — 0,5 шт.

Чеснок — 1–2 зубчика

Масло растительное — 30 мл

Соль — 0,25 ч. ложки

Перец черный молотый — 2 щепотки

Петрушка — для подачи

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Выясните, какой вид креветок у вас — варено-мороженые или свежие. Варено-мороженые достаточно лишь прогреть 2–3 минуты в соусе. Свежие сначала отварите 3–5 минут, затем добавьте в соус.

Шаг 2

Очистите лук и чеснок. Лук разрежьте пополам, одну половину мелко порежьте, чеснок измельчите. Разогрейте масло на сковороде.

Шаг 3

Обжарьте лук и чеснок в масле 2 минуты на среднем огне до прозрачности.

Шаг 4

Добавьте креветки в сковороду, аккуратно перемешайте, чтобы овощи остались сверху. Томите 2–3 минуты, пока креветки прогреются и выделят сок.

Шаг 5

Влейте сливки, посолите и поперчите. Томите соус с креветками еще 2–3 минуты, следя, чтобы соус не убегал. При желании добавьте специи, не перебивающие чесночный вкус.

Шаг 6

Снимите с огня и дайте креветкам настояться в соусе 5–8 минут. За это время они впитают аромат и станут сочнее.

Шаг 7

Украсьте блюдо свежей петрушкой и подавайте прямо в сковороде.

Это блюдо порадует любителей морепродуктов и тех, кто ценит быстрые рецепты с насыщенным вкусом. Попробуйте — и вы точно влюбитесь в сливочно-чесночный соус!

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