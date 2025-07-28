Креветки в сливочно-чесночном соусе — вкуснее вкусного

Если вы хотите удивить себя и близких простым, но изысканным блюдом, попробуйте креветки в сливочно-чесночном соусе. Соус получается настолько вкусным, что именно его съедают первым!
Ингредиенты
- Креветки — 300 г
- Сливки 10% — 200 мл
- Лук репчатый — 0,5 шт.
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Масло растительное — 30 мл
- Соль — 0,25 ч. ложки
- Перец черный молотый — 2 щепотки
- Петрушка — для подачи
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Выясните, какой вид креветок у вас — варено-мороженые или свежие. Варено-мороженые достаточно лишь прогреть 2–3 минуты в соусе. Свежие сначала отварите 3–5 минут, затем добавьте в соус.
Шаг 2
Очистите лук и чеснок. Лук разрежьте пополам, одну половину мелко порежьте, чеснок измельчите. Разогрейте масло на сковороде.
Шаг 3
Обжарьте лук и чеснок в масле 2 минуты на среднем огне до прозрачности.
Шаг 4
Добавьте креветки в сковороду, аккуратно перемешайте, чтобы овощи остались сверху. Томите 2–3 минуты, пока креветки прогреются и выделят сок.
Шаг 5
Влейте сливки, посолите и поперчите. Томите соус с креветками еще 2–3 минуты, следя, чтобы соус не убегал. При желании добавьте специи, не перебивающие чесночный вкус.
Шаг 6
Снимите с огня и дайте креветкам настояться в соусе 5–8 минут. За это время они впитают аромат и станут сочнее.
Шаг 7
Украсьте блюдо свежей петрушкой и подавайте прямо в сковороде.
Это блюдо порадует любителей морепродуктов и тех, кто ценит быстрые рецепты с насыщенным вкусом. Попробуйте — и вы точно влюбитесь в сливочно-чесночный соус!
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