Крейсер «Адмирал Кузнецов» «закуют» в «Панцирь-М» «Известия»: авианосец «Адмирал Кузнецов» может получить зенитный комплекс «Панцирь-М»

Фото: Минобороны РФ

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» планируют вооружить зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на осведомленные источники в Минобороны. Также сообщается о планах по внедрению на корабле интегрированной системы управления ПВО.

По имеющимся данным, новая система ПВО станет распознавать цели в автоматическом режиме, разделять их между зенитными комплексами и уничтожать. Что касается новых «Панцирей», то они призваны отражать удары по кораблю с воздуха и воды.

По словам собеседника издания, на борту крейсера в настоящее время уже организованы специальные помещения для хранения высокоточных авиационных средств поражения для авиакрыла корабля — крылатые ракеты воздушного базирования и корректируемые самонаводящиеся бомбы.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был построен на Черноморском судостроительном заводе в украинском Николаеве и спущен на воду в январе 1991 года. В настоящее время является единственным авианосцем ВМФ России. Предназначен для поражения крупных военных целей. В 2018 году был поставлен на плановый ремонт, вышел из дока в феврале 2023 года.

В настоящее время противовоздушную оборону «Кузнецова» составляют четыре пусковые установки ЗРК «Кинжал», восемь ЗРАК «Кортик» — их планируется заменить на «Панцирь-М». Также крейсер оснащен шестью шестиствольными 30-миллиметровыми скорострельными установками АК-630М со скорострельностью 5 тысяч выстрелов в минуту.

Ранее сообщалось, что ТАРК «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава российского ВМФ по причине серьезных финансовых затрат при ремонте и модернизации корабля. В настоящее время крейсер является флагманом Северного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий боевой корабль в мире.