Косметолог рассказала, как выявить плохого специалиста

Косметолог Марият Мухина рассказала, как выявить плохого специалиста и не дать себя обмануть. В разговоре с NEWS.ru она заметила, что перед проведением процедур стоит узнать побольше о выбранном враче.

Специалист сообщила, что существует специальный реестр медиков, где можно посмотреть образование интересующего врача. По словам Мухиной, важно понимать, к кому идти на приём — к врачу или медсестре.

Медсестра тоже может делать инъекции, но по назначению врача. Иногда она даже может «колоть» лучше, чем врач — те же уколы красоты. Может владеть новыми техниками. Единственную инъекцию, которую она не имеет право делать, это внутриартериальную, — сказала медик.

Она уточнила, что ответственность за образование сотрудников несёт клиника, которая приняла их на работу. По словам Мухиной, медсестра, в отличии от врача, не может принимать пациентов на дому — этим специалистам нужна лицензия для трудовой деятельности и специальное помещение. Дело в том, что в отличии от врачей, медсёстры меньше разбираются в так называемой «биг-фарме».

О приёме посетителей на дому врач высказалась негативно. Она отметила, что в данном случае не ясно, насколько квалифицирован специалист, и в большинстве случаев после таких визитов «можно попрощаться со своим здоровьем».

Если человек экономит на самом основном, нарушает законодательство, он будет нарушать его во всём. Самый главный принцип в медицине — не навреди. Это должно быть помещение, это не должна быть домовая вентиляция, где живут всякие бактерии, вирусы, — добавила врач.

Она также подчеркнула, что косметолог должен делать всё открыто и не смешивать препараты так, чтобы пациент этого не видел. Перед процедурой клиенту необходимо подписать информированное согласие, а также акт — в этих документах указывается, что именно будет введено пациенту. Также медик обязан показать все ампулы с этикетками — на них указан номер препарата и все сроки годности. В некоторых клиниках даже предлагают клиенту забрать с собой этикетки, чтобы тот мог точно знать, что именно ему вкололи.

Также можно забрать с собой и сами ампулы. Шприцы при проведении процедуры должны быть одноразовыми. Помимо этого, специалисты обязаны показывать пациенту пустые флаконы — клиент имеет право знать, что ему ввели весь препарат, а не часть. Лекарства также должны доставаться из специального медицинского холодильника и вскрываться при пациенте.

Ранее дерматолог Эмека Окороча предупредила, что отказ от ежедневного принятия душа может негативно сказаться на состоянии кожи и привести к обострению дерматологических заболеваний.