Косметолог раскрыла, при каких заболеваниях нельзя делать татуировки Косметолог Курская: татуировки противопоказаны при диабете, аллергии и инфекциях

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Татуировки противопоказаны при диабете, аллергиях и инфекциях, рассказала NEWS.ru косметолог Анастасия Курская. Она отметила, что нанесение нательных изображений — процесс болезненный, требующий двух-трех недель на заживление.

Официально запрета на тату при диабете нет, но некоторые тату-мастера с большим опытом не берутся за таких клиентов. Во-первых, процесс нанесения тату достаточно длительный и весьма болезненный, что может вызвать повышение сахара и соответствующие проблемы, — подчеркнула Курская.

Собеседница напомнила об опасности нанесения тату на те места, куда обычно вводят инсулин: на руки, живот, бедра. Она не исключила, что при диабете, в силу нарушения кровообращения и повышенного уровня сахара, заживление затягивается, что повышает риск инфекций.

Если у вас наблюдается аллергия на красители (например, некоторые женщины не могут покрасить волосы или даже наносить декоративную косметику), то татуировка — тоже не ваш вариант. Чтобы рисунок на теле не привел к отеку Квинке, попросите тату-мастера нанести крошечную точку на кожу той краской, с которой он обычно работает, и подождите два-три дня, — заявила Курская.

По ее словам, от тату стоит временно отказаться при ОРВИ и обострении хронических заболеваний, а также беременным.

Онколог Максим Астраханцев ранее предупредил, что хронические заболевания, такие как бронхит и бронхиальная астма, повышают риски возникновения рака легких. При этом эти болезни сами по себе не являются главным фактором развития онкологии.

По его словам, астма может увеличить вероятность развития рака легких в сочетании с другими более значимыми факторами. К ним относятся, например, генетическая предрасположенность, курение, недостаток физических нагрузок, несбалансированное питание и воздействие окружающей среды.