Онколог раскрыл, может ли астма привести к раку Онколог Астраханцев: астма повышает риски возникновения рака легких

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хронические заболевания, такие как бронхит и бронхиальная астма, повышают риски возникновения рака легких, рассказал онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев. В разговоре с РИАМО специалист отметил, что при этом болезнь сама по себе не является главным фактором развития онкологии.

Согласно исследованиям пациенты с хроническими заболеваниями легких, такими как бронхит и бронхиальная астма, действительно могут иметь повышенный риск развития рака легкого. Но само по себе наличие этих патологий не является гарантией развития онкологического заболевания, на это влияет множество факторов, — уточнил врач.

По его словам, астма может увеличить вероятность развития рака легких в сочетании с другими более значимыми факторами. К ним относятся, например, генетическая предрасположенность, курение, недостаток физических нагрузок, несбалансированное питание и воздействие окружающей среды.

Онколог Евгений Черемушкин ранее предупредил, что на новогоднем столе часто присутствуют продукты, способные привести к развитию злокачественных образований. По его словам, не стоит злоупотреблять алкоголем и продуктами, которые содержат вредные пищевые добавки.