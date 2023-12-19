Онколог перечислил вызывающие рак продукты с новогоднего стола Онколог Черемушкин: алкоголь и консерванты в новогодних блюдах приводят к раку

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На новогоднем столе часто присутствуют продукты, способные привести к развитию злокачественных образований, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, не стоит злоупотреблять алкоголем и продуктами, которые содержат вредные пищевые добавки.

Как врач, я, конечно, посоветую не злоупотреблять алкоголем. В выборе продуктов особое внимание стоит уделить их качеству и составу. Стоит отдать предпочтение свежим овощам и фруктам, даже если они будут стоить подороже. Не нужно выбирать продукты, напичканные консервантами. Из-за них могут обостриться хронические воспалительные изменения слизистых желудочно-кишечного тракта. Это весьма опасно, так как повышается риск развития раковой опухоли, — рассказал Черемушкин.

Врач отметил, что образование злокачественных опухолей может спровоцировать систематическое злоупотребление канцерогенных продуктов. Одно праздничное застолье, в котором есть вредные для здоровья продукты, не приведет к развитию рака, пояснил специалист.

Если человек всю жизнь живет в одной полосе, в одном регионе и его характер питания не меняется, то, даже если он начнет злоупотреблять вредными продуктами в новогодние праздники, это не принесет такого вреда, как иностранная традиционная кухня. Некоторые, например, уезжают праздновать в Юго-Восточную Азию. В Индии веками едят острую пищу, но для нас такая резкая смена питания обернется гастритом, проблемой всего желудочно-кишечного тракта, потерей веса и массой других заболеваний, — заключил Черемушкин.

Ранее врач-эндокринолог Ирина Петрова рассказала о том, что переедание в новогодние праздники может вызвать расстройства пищевого поведения, в том числе привести к булимии. Она подчеркнула, что многие люди начинают испытывать физический и моральный дискомфорт, если едят много.