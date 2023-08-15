Косметолог перечислила опасные ошибки при массаже Гуаша для лица Врач Мухина: во время массажа стоит использовать масло и не перегибать с нажимом

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Массаж Гуаша снимает отечность и стимулирует кровоток, но все же с ним стоит быть аккуратными, рассказала NEWS.ru врач-косметолог Марият Мухина. По ее словам, нажим при массаже должен быть не очень сильным, иначе на лице могут появиться диапедезные кровоизлияния.

Любой массаж для лица нужно делать по массажным линиям – от центра лица к периферии и вверх. Не должно быть покраснений, также стоит использовать во время процедуры косметическое масло и не перегибать с нажимом. Молодая кожа еще может такое выдержать, а у взрослых людей могут появиться диапедезные кровоизлияния, которые очень долго заживают. После это может даже спровоцировать обвисание щек, – рассказала Мухина.

Врач отметил, что массаж Гуаша довольно популярная процедура, однако это не спасительная таблетка, которая поможет избавиться от всех недостатков.

Интересный факт, что этот массаж появился еще в древнем Китае, примерно в 550 году до нашей эры. Его делали как императоры, так и простые люди. В качестве основного инструмента использовали скребок из камня или рога животного, – добавила Мухина.

Ранее врач-дерматокосметолог Ширин Хайидмурадова назвала неправильное очищение основной ошибкой при уходе за кожей лица. Как рассказала специалист, отсутствие этапа очищения нарушает микрофлору и снижает защитные функции кожи от грибов и бактерий, что приводит к воспалению и преждевременному старению. Кроме того, по словам Хайидмуратовой, необходимо учитывать погодные условия и подстраиваться под них.