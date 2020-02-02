В Забайкальском крае коронавирус у госпитализированного гражданина КНР Ван Юньбиня удалось обнаружить только после повторного лабораторного исследования.
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Ранее NEWS.ru писал, что госпитализированный в Забайкалье гражданин Китая пожаловался на качество медобслуживания в России. По его словам, о том, что он болен, он узнал из китайских новостей, а получить какую-либо информацию от врачей ему не удалось. Мужчина переживает, что если ему потребуется экстренная помощь, в больнице не смогут своевременно оказать её.
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