https://static.news.ru/photo/ce35c490-458e-11ea-90fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкальском крае коронавирус у госпитализированного гражданина КНР Ван Юньбиня удалось обнаружить только после повторного лабораторного исследования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора. Отмечается, что первый результат анализов пришёл отрицательный. Повторный анализ показал факт заражения вирусом. В связи с этим жену и дочь гражданина Китая решено было оставить в изолированном боксе под присмотром медперсонала.

Ранее NEWS.ru писал, что госпитализированный в Забайкалье гражданин Китая пожаловался на качество медобслуживания в России. По его словам, о том, что он болен, он узнал из китайских новостей, а получить какую-либо информацию от врачей ему не удалось. Мужчина переживает, что если ему потребуется экстренная помощь, в больнице не смогут своевременно оказать её.