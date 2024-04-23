Королевская семья Британии: последние новости, ссоры, лечение Миддлтон

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям

Принц Уильям подал знак о состоянии Кейт Миддлтон, а принц Гарри и Меган Маркл поссорились из-за разных взглядов на пиар за счет съемки детей. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 23 апреля?

Какой знак подал принц Уильям о лечении Миддлтон

Принц Уильям за последнюю неделю появился на публике три раза: он посетил со своим старшем сыном, принцем Джорджем, футбольный матч, навестил благотворительную организацию по перераспределению продуктов питания и молодежный центр в Санбери-на-Темзе, а также побывал на поминальной службе в честь майора Майка Сэдлера в Херефордском соборе.

Королевские эксперты считают, что появления принца Уэльского были направлены на то, чтобы дать понять общественности, что дела в королевской семье, включая лечение его супруги Кейт Миддлтон от рака, складываются хорошо, сообщает OK!

«Члены королевской семьи осознают, что каждое их действие так или иначе посылает сообщение. Это был не просто вопрос появления с Джорджем на приятном мероприятии. Речь шла о том, чтобы послать сигнал, что все идет как обычно — насколько это было разумно ожидать. Если бы Кэтрин была там, это было бы фантастически, но никто этого пока и не ожидает», — объяснил источник.

Почему принц Уильям и Кейт Миддлтон не готовы к престолу

Биограф принцессы Дианы Тина Браун заявила, что обнаруженное онкологическое заболевание у короля Карла III стало не только трагедией для Британии, но и личным кризисом для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пишет New York Times. По словам источника, принц и принцесса Уэльские не уверены в том, что им стоит наследовать престол и что в принципе монархия будет существовать.

«Почти одновременное известие о раке Чарльза поставило Уильяма и Кэтрин в пугающую близость к восхождению на трон как раз в тот момент, когда они надеялись, что в течение нескольких лет смогут воспитывать своих детей втайне от общественности. Перспектива этого, как мне сказали, очень велика и вызывает у них сильное беспокойство. По сути, они не смогут полностью восстановить Кейт и уже должны будут приступить к королевским обязанностям. А это немыслимая нагрузка», — заявила Тина Браун.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Что известно о ссоре принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри поссорился со своей супругой Меган Маркл во время подготовки к выпуску двух новых шоу для Netflix, одно из них будет посвящено кулинарии, садоводству и семейным развлечениям, а второе расскажет о поло.

Инсайдер сообщил газете The Sun, что Гарри категорически против желания супруги пиариться на детях, поэтому выпуски кулинарного шоу герцогини Сассекской будут сниматься не в их особняке, а в доме их соседа.

«Они не всегда приходят к единому мнению, в какой степени показывать малышей в СМИ. И похоже, в данном случае доводы Гарри оказались убедительнее», — отметил источник.

Как принц Гарри разочаровал принца Уильяма

Принц Уильям может быть расстроен из-за решения брата принца Гарри остаться в США, сообщает The Mirror. По информации источника, на прошлой неделе стало известно, что герцог Сассекский разорвал отношения с Великобританией, а новым местом жительства Гарри являются Штаты.

Королевский эксперт Луэлла Олдерсон считает, что для Уильяма такой шаг со стороны брата мог стать болезненным и негативным.

«Отношения с королевской семьей, похоже, не являются приоритетом для Гарри, поскольку он фокусируется на создании своего нового бренда и карьеры в США. Окончательное решение потенциально может привести к тому, что принц Уильям и другие члены королевской семьи будут обижены и разочарованы», — сказала она.

Эксперт добавила, что принц Гарри своим решением дал понять, что не планирует переезжать в Великобританию в ближайшее время.

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