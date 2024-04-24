Королевская семья Британии: последние новости, новая должность Миддлтон

Король Великобритании Карл III учредил новую должность для Кейт Миддлтон, а супруга принца Гарри Меган Маркл лишилась большинства друзей. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 24 апреля?

Какие известны последние новости о Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон накануне отпраздновали шестилетие младшего сына Луи. Принцесса Уэльская лично для соцсетей сделала фотографию наследника на территории семейного коттеджа Adelaide.

«С шестилетием, принц Луи! Спасибо за все ваши добрые пожелания сегодня», — говорится в подписи к снимку.

По словам бывшего дворецкого короля Карла III Гранта Хэрролда, Кейт Миддлтон, несмотря на курс химиотерапии, который она проходит после известия об онкологическом заболевании, позаботилась о том, чтобы вечеринка по случаю дня рождения Луи была не хуже, чем в прошлые годы.

«Несмотря на состояние здоровья, она постаралась, чтобы этот день прошел как можно более нормально и весело для ребенка, особенно когда Луи в таком юном возрасте. Здоровье Кейт остается приоритетом, но она по-прежнему хочет, чтобы Луи получал как можно больше удовольствия. Они очень закрытая семья, в этот раз это было частное семейное мероприятие», — отметил он.

Что известно о новых фото Карла III

Король Великобритании Карл III вместе со своей женой королевой Камиллой посетил церковную службу в Крэти Кирк. Папарацци засняли супругов, когда они сидели в автомобиле. Члены королевской семьи улыбались и махали фотографам.

В начале февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали рак. В связи с болезнью монарх временно отложил свои публичные обязанности. Однако 31 марта король принял участие в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Он появился на публике вместе со своей женой.

Какие кадровые решения принял Карл III

Карл III внес королеву и принца Уильяма в почетный список и учредил новую должность для Кейт Миддлтон, сообщает Sky News. Монарх назначил свою супругу Камиллу великим магистром и первой или главной дамой Большого креста Самого высокого ордена Британской империи.

Принцессу Уэльскую Карл III сделал королевской компаньонкой ордена почетных кавалеров, что, по данным источника, предполагает новую должность. Королевские эксперты расценивают решение монарха как значительный шаг с его стороны, поскольку это первый случай, когда член королевской семьи был назначен в число почетных кавалеров.

Принцу Уильяму был пожалован титул, который носил его отец, пока он не стал королем в 2022 году. Он стал великим магистром Самого почетного ордена Бани. По информации источника, новые назначения произошли в то время, когда король стал больше полагаться на свою семью в выполнении своих обязанностей после того, как у него был диагностирован рак.

Что известно о плохом отношении Меган Маркл к друзьям

Королевский эксперт Шарлотта Гриффитс заявила, что супруга принца Гарри Меган Маркл выбирает друзей, учитывая меркантильный интерес, пишет OK!

«Я думаю, что она стратегически настроена по отношению к своим друзьям и как только она получает от них всё необходимое, отбрасывает их в сторону и забывает о них всё, удаляет номера, а некоторых и вовсе блокирует», — заявила она.

По словам Гриффитс, у Меган Маркл не осталось друзей, связанных с королевской семьей.

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