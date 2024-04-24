Магнитные бури сегодня, 24 апреля: что завтра, тошнота, апатия, боли, страх

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Сегодня, 24 апреля, на Земле наблюдается стабильная геомагнитная обстановка, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитные бури завтра?

Что известно о магнитных бурях 24 и 25 апреля

По информации ученых, сегодня в течение дня сильных геомагнитных возмущений не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа сильных магнитных бурь зафиксировано не было», — заявляют ученые ИКИ РАН.

По данным портала my-calend, завтра, 25 апреля, на Земле ожидается магнитная буря, сила которой составит 4 балла.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 25 апреля. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница», — говорится в прогнозе сервиса.

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила она.

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Медик обратила внимание, что многие специалисты считают, что магнитные бури никак не влияют на здоровье человека, но они ошибаются.

«Удивительное дело: есть ученые, которые считают, что магнитные буры не влияют на наше здоровье, никто не отрицает, что поля колебаний отражаются на работе тонких приборов. Между тем человек куда сложнее любой аппаратуры, поэтому мы волей-неволей реагируем на магнитные возмущения головной болью, скачками артериального давления, раздражительностью, серьезными хроническими заболеваниями и т. д.», — объяснила врач.

Павлова напомнила, что нельзя забывать про препараты, которые прописаны врачом на постоянной основе.

«Обязательно принимайте все препараты, которые прописал врач на постоянной основе. Многие пациенты бросают пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические заболевания отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства. Так что вспомните, что вам прописали», — резюмировала эндокринолог.

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