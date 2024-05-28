Королевская семья Британии: последние новости, «исчезновение» Кейт Миддлтон

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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принцесса Кейт Миддлтон не появится на публике до конца 2024 года. Какие еще последние новости о королевской семье Британии известны сегодня, 28 мая, почему Карл III и принц Уильям не выходят в свет?

Какие известны новые подробности о состоянии Миддлтон

Издание The Daily Beast пишет, что принцесса Кейт Миддлтон, вероятно, «исчезнет» на публике до конца этого года. По данным источника в королевской семье, у нее не запланировано никаких мероприятий.

«Мне сказали, что дневник Кейт за этот год пуст. Ничего не запланировано. Она может не появляться на публике до конца года», — рассказал инсайдер.

Предполагаемый знакомый Миддлтон также поведал, что на данный момент она уделяет больше времени своему психологическому здоровью и старается избегать любого стресса.

По информации портала Life&Style, вместо Миддлтон на нескольких мероприятиях появится принцесса Беатрис, родная племянница Карла III (дочь его младшего брата принца Эндрю) и девятая представительница британской королевской семьи в очереди на престол.

«Беатрис хотелось бы, чтобы это происходило на постоянной основе. Она чувствует себя комфортно в центре внимания и была бы очень рада стать активно работающей королевской особой», — поделился источник.

Что известно о болезни Миддлтон

Автор диссертации по раку толстой кишки Людмила Лебедева объяснила, что Кейт Миддлтон болеет раком толстой кишки, который является одним из самых распространенных и агрессивных видов онкозаболеваний.

По ее словам, колоректальный рак лидирует по смертности среди других видов.

«Эта опухоль является одной из основных причин онкологической смертности, занимает третье место по распространенности», — прокомментировала специалист.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Кем Миддлтон работала до замужества

Кейт Миддлтон до замужества и перехода в лоно королевской семьи работала официанткой. Вместе с супругом она посетила шоу Мэри Берри, где поделилась своими воспоминаниями. Гости приготовили рождественский ужин для сотрудников благотворительных организаций. В процессе готовки Миддлтон вспомнила о подработке в студенчестве.

«Напоминает мне о моих университетских днях, когда я немного работала официанткой», — призналась принцесса.

Миддлтон добавила, что «была ужасна» в этом ремесле.

Почему Карл III и принц Уильям не появляются на публике

Британские СМИ сообщили, что король Карл III и принц Уильям решили отказаться от королевских публичных выходов в ближайшие шесть недель из-за выборов. Так, во дворце заявили, что важно не отвлекать внимание от предвыборной кампании.

«Королевская семья продолжит откладывать мероприятия, которые могут отвлечь внимание или отвлечь от избирательной кампании», — сообщили в Букингемском дворце.

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