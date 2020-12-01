«Режиссура хромает»: Корчевников поиронизировал над Зеленским

https://static.news.ru/photo/7c46bbfa-3474-11eb-972b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Ведущий передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым" на телеканале «Россия 1» подшутил над президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намекнул, что тому чего-то не хватает для управления страной.

Политическая ирония прозвучала во время разговора с актёром Олегом Комаровым, который много лет назад пересекался с Зеленским на играх Клуба весёлых и находчивых (КВН).

Когда будущему украинскому лидеру было только 16 лет, Комаров был участником команды «Запорожье — Кривой Рог — транзит». В ту пору «молодой, подающий надежды актёр» Зеленский, как позже выяснилось, очень его боялся, так как он «человек достаточно жёсткий, когда надо чего-то добиться». Тем не менее тогда оба познакомились и впоследствии много раз встречались.

Сейчас, к сожалению, мы уже не можем встретиться просто так, поскольку он президент большой страны. И там не всё в порядке, — посетовал Комаров.

Он предположил, что Зеленскому в этом историческом промежутке времени «очень сложно».

Корчевников тут же ответил на это ироничной репликой.

Но режиссура хромает по-прежнему, — отметил он.

Ведущий предположил, что поддержка Комарова президенту Украины не помешала бы. Тот согласился, что кое-что следовало бы подправить. Но добавил: «Не возьмут».

Ранее, как писал NEWS.ru, Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила уголовное производство в отношении Корчевникова. Дело было возбуждено за незаконное пересечение границы с Крымом, но закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Журналист после присоединения полуострова к России неоднократно посещал его. При этом осенью 2019 года он беспрепятственно приехал в Киев на фестиваль православного кино «Покров». Тогда в СБУ тоже заявили, что «данных по поводу совершения Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено».