«Поплясал на кресте, и началось»: Киркорова обвинили в ЧП на Крымском мосту Телеведущий Корчевников: Крымский мост взорвали после танцев Киркорова на кресте

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Генеральный директор канала «Спас» телеведущий Борис Корчевников обвинил певца Филиппа Киркорова в богохульстве, приведшем к взрыву Крымского моста. По его мнению, артист, «станцевав» на кресте, навлек на Россию проблемы одну за другой. Ведущий аргументировал это в своем Telegram-канале словами «некоего человека святой жизни».

Один человек святой жизни написал мне: «Проплясал Филипп на кресте, и началось... <...> Сегодня Крымский мост. <...> Святитель Николай в причинах неудач и проигрышей на войне на первое место поставил богохульство. Потом уже — воровство, разврат и прочее. Почему у нас решили, что подобное пройдёт безнаказанно?!» — приводит Корчевников слова подписчика.

Корчевников добавил, что, по его воспоминаниям, «крушение Украины началось со спиливания креста полуголой девицей под прицелами объективов телекамер на Майдане в 2012-м».

В посте телеведущего идет речь о выступлении Киркорова, во время которого он залез на поваленный крест. Номер подвергся жесткой критике со стороны общественников и политиков, однако среди коллег артиста по сцене были и те, кто сочли перформанс «прекрасным». Сам Киркоров позднее извинился, объяснив, что выступление с религиозным атрибутом он посвящал умершей в его день рождения матери, поэтому исключить его из программы было невозможно.