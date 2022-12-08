Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией моря Глава Севастополя Развожаев: дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией моря

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новоти

архивное фото

Корабль Черноморского флота утром сбил беспилотник над акваторией моря, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Глава города похвалил российских военных, указав, что они сработали четко.

Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко, — написал Развожаев.

Американский генерал Бен Ходжес ранее допустил, что Украина может атаковать базу российского флота в Севастополе с помощью беспилотников Ту-141 «Стриж», которые были произведены еще в Советском Союзе. Предположительно, именно эти дроны Украина использовала для атак по военным аэродромам в Рязанской, Саратовской и Курской областях.

В Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности, в последний раз его продлевали до 12 декабря.

Ранее, 22 ноября, средства ПВО сбили пять беспилотников рядом с Севастополем и в районе газоконденсатных месторождений в Черном море.

Севастополь подвергся самой масштабной атаке с применением воздушных и морских беспилотников 29 октября, когда в результате были повреждены корабли и гражданские суда в акватории бухты Южная. Минобороны РФ обвинило в причастности к организации атаки специалистов ВМС Великобритании.