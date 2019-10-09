https://static.news.ru/photo/879b350a-ea90-11e9-a720-fa163e074e61_660.jpg Фото: Саратов онлайн/vk.com

Несколько десятков папок с личными делами граждан, копиями паспортов и водительских удостоверений были найдены в одном из расселённых зданий в Саратове.

Поскольку раскрытие персональных данных уголовно наказуемо, полиция начала проверку по данному факту.

Ранее в указанном здании находился офис компании, занимавшейся автострахованием, а также располагалась фирма, которую возглавлял бывший депутат городской думы Андрей Иващенко. Копии документов экс-парламентария также были обнаружены в заброшенном здании, сообщает телеканал « Звезда ».

Ранее News.ru писал о крупнейшей утечке данных клиентов в Сбербанке. В свободном доступе оказалась информация о десятках миллионов кредитных карт клиентов. По словам главы банка Германа Грефа, виновник происшествия был выявлен в течение нескольких часов. Им оказался один из сотрудников.