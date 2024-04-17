Конюхов поделился планами провести в одиночестве лето на Северном полюсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федор Конюхов

В планах на лето — одиночество на Северном полюсе, рассказал «Москве 24» путешественник, заслуженный мастер спорта СССР по спортивному туризму Федор Конюхов. По его словам, туда он доберется на мотопараплане, что будет впервые в истории.

Мы хотим с моим другом, с хорошим пилотом, летчиком Игорем Потапкиным долететь до Северного полюса от побережья, от Земли Франца-Иосифа. В это время туда подойдет ледокол и привезет мне снаряжение, чтобы разбить там полярную станцию одиночки. Я уже так делал два года назад. Игоря заберут, соответственно, мотопарапланы заберут: это будет впервые — до Северного полюса на мотопараплане долететь, — объяснил Конюхов.

Путешественник отметил, что в июле он вместе с пилотом Игорем Потапкиным планирует за 12-14 часов совершить на мотопараплане первый в истории беспосадочный перелет. Протяженность полета составит 800 км до точки географического Северного полюса.

Конюхов добавил, что проведет все лето в одиночку на Северном полюсе. Там он будет жить в палатке, брать пробы воды из Ледовитого океана, а в августе уплывет обратно на ледоколе.

Заслуженный мастер спорта поделился, что после Северного полюса он планирует отправиться на весельной лодке до Австралии от мыса Горн, расположенного в Чили. Там он проведет 200 дней в океане, но путешественник подчеркнул, что его не пугают такие продолжительные путешествия. Он никогда не чувствует себя одиноким, потому что рядом с ним всегда кто-то есть, например рыбы и птицы.

Ранее эксперт по безопасности Владислав Жуков рассказал, что кругосветные путешествия, совершаемые в одиночку и без связи, крайне опасны и несут большой риск. По словам эксперта, в случае чрезвычайной ситуации рядом может никого не оказаться.