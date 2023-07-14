Конструктор двигателей рассказал, когда начнутся межзвездные перелеты Конструктор Каторгин: двигатели для для межзвездных полетов могут появиться в ближайшие 15 лет

Фото: Андрей Моргунов/МО РФ/Роскосмос

Для совершения межзвездных полетов необходимы совершенно иные ракетные двигатели, чем те, которые используются в космонавтике сегодня, рассказал в беседе с NEWS.ru академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин. По его мнению, таковые могут появиться в результате прорывов в науке, возможных в ближайшие два десятилетия.

Нужны новые технологии, новые схемы движения в космосе. Сейчас много гипотез о свертывании пространства и времени. На двигателях с химическим топливом, которыми я всю жизнь занимался, мы, к сожалению, далеко не улетим. Нужны новые прорывы в науке, думаю, они состоятся в ближайшие 10-15 лет, — сказал конструктор.

Он пояснил, что сегодня для разгона ракеты до примерно четверти скорости света, необходимо на старте взять неподъемный запас топлива, масса которого будет составлять 10 в степени 3200 граммов.

На двигателях с химическим топливом никуда за пределы Солнечной системы мы не улетим. До Марса долетим, но не в другие системы, к другим звездам, — заключил Каторгин.

Ранее глава NASA Билл Нельсон предположил, что высадка людей на Марс может произойти в 2040 году. По его словам, потребуется длительное время, чтобы условия для отправки людей к Красной планете были допустимыми. Он также указал на то, что достигшей Марса экспедиции придется ждать около двух лет, пока условия для обратного путешествия снова не будут идеальными.