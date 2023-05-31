В NASA рассказали, когда человечество высадится на Марс Глава NASA Нельсон: человечество может высадиться на Марс в 2040 году

Фото: Nasa / Esa / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил газете El Mundo, что в 2040 году люди могли бы достичь Марса. По его словам, потребуется длительное время, чтобы условия для отправки людей были допустимыми. Он также указал на то, что людям, которые там окажутся, придется подождать еще два года, пока условия для обратного путешествия снова не будут идеальными.

Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше. Потребуется семь или восемь лет, чтобы добраться туда, и в этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев, — сказал Нельсон.

Эксперт отметил, что специалистам космических агентств придется многое разработать, чтобы сохранить жизнь людям, которые отправляются на Марс.

Ранее заместитель гендиректора Роскосмоса Андрей Ельчанинов заявил, что корпорация готова к расширению сотрудничества с NASA в сфере изучения космоса. Он подчеркнул, что сейчас между сторонами установлен тесный контакт и он будет только развиваться. Ельчанинов подчеркнул, что сейчас космос является одним из немногих направлений, в котором страны продолжают сотрудничать друг с другом. По его словам, позиция руководства корпорации: космос вне политики.