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21 июля 2025 в 21:38

Конец июля — переломный момент в поливе роз: правило, которое спасет кусты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конец июля — переломный момент в поливе роз. В это время они нуждаются в особом режиме ухода не только для продления цветения, но и для подготовки растений на зиму. Рассказываем правило, которое спасет кусты.

В разгар лета увлажняйте кусты рано утром (до 8 часов) или после 18:00, чтобы капли воды на листьях не вызвали ожоги. Используйте только теплую отстоянную воду (20–25 °C) — холодная провоцирует грибковые болезни. Поливайте под корень (10–15 л на взрослый куст), избегая попадания воды на бутоны и листья. Глубина промачивания почвы должна быть 40–50 см — поверхностный полив стимулирует рост сорняков.

Частота полива зависит от погоды: в засуху — каждые 3–4 дня, в прохладную погоду — раз в неделю. После 20 июля сократите полив вдвое — это поможет розам подготовиться к зиме и избежать вымерзания!

Ранее стало известно, какие многолетники можно посадить в июле, чтобы они успели укорениться до зимы и зацвести уже весной.

розы
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дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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