Не опоздали! Эти цветы, посаженные в июле, взорвутся цветом уже весной

Не опоздали! Эти цветы, посаженные в июле, взорвутся цветом уже весной

С посадками не опоздали! В июле можно посадить многолетники, которые успеют укорениться до зимы и зацветут уже в следующем сезоне.

Люпины — их сажают в начале июля, чтобы к осени сформировалась мощная корневая система, а весной они порадуют высокими свечками соцветий. Мальвы тоже отлично приживаются при летней посадке, их мощные стебли с крупными цветами украсят сад в июне-июле следующего года.

Турецкая гвоздика, посеянная в июле, зацветет уже в мае, создав яркий ковер. Аквилегия (водосбор) при июльской посадке покажет первые цветы следующей весной — ее ажурные соцветия идеальны для теневых уголков. Флоксы метельчатые, посаженные в середине лета, успеют подготовиться к зиме и пышно зацветут в июле-августе будущего года.

Главное — обеспечить регулярный полив и замульчировать почву, чтобы защитить молодые растения от жары. Эти цветы, посаженные в июле, взорвутся цветом уже весной.

Ранее был назван неприхотливый кустарник, который обильно цветет дважды за сезон.