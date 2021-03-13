Учёные выяснили, кому нравится жёсткий секс

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Сексуальные предпочтения у людей разные. Но известно, что нередко люди любят, чтобы интимный процесс был более жёстким. Учёные решили разобраться, кто чаще всего любит грубость в постели.

До сих пор большинство исследований сексуального поведения людей были посвящены так называемому ванильному сексу — с долгой прелюдией, без игрушек, происходящему в паре, преимущественно гетеросексуальному. На всё, что выходит за эти рамки, эксперты обращали гораздо меньше внимания.

И вот новое изучение вопроса показало: жёсткий секс — понятие относительное. Начать решили с молодёжи, которая, как выяснилось, не только использует удушения, шлепки, царапины и укусы, но и зачастую получает от этого удовольствие.

Жёсткий секс чаще всего называют атрибутом БДСМ, чем элементом обычной сексуальной практики. Тем не менее поведение в постели, которое можно отнести к грубому, нередко встречается и в парах, далёких от БДСМ-практик, узнали специалисты Индианского университета в США, на которых ссылается «Газета.Ru».

Авторы исследования анонимно опросили почти пять тысяч студентов, которые рассказали, что, по их мнению, представляет собой жёсткий секс, и рассказали о собственном опыте.

Полученные ответы эксперты разделили на две группы — менее и более грубый секс. В первую вошли прижимания, толчки и шлепки, а во вторую — удушение, пощёчины и удары.

Более того, выяснилось, что жёсткий секс все понимают по-разному. Например, мужчины, как правило, относят к нему меньшее количество видов поведения в постели.

Характерно, что из опрошенных, у кого в принципе был сексуальный опыт, лишь один человек из пяти не практиковал то, что считает жёстким сексом.

Из тех, кто практиковал жёсткий секс, 13% делали это регулярно, 37% — время от времени, а 29% — изредка. Грубость в постели чаще встречалась среди трансгендерных и небинарных людей, также к ней были более склонны бисексуалы. Кроме того, вероятность подобных контактов была выше у людей, чаще употребляющих алкоголь.

Лишь 1,3% отметили, что не получили от грубого секса никакого удовольствия. 14% нашли в нём что-то приятное, 46% остались вполне довольны, а 39% и вовсе были в восторге.

Примечательно то, что среди мужчин сексуальная ориентация оказалась не связана с грубостью в постели, а представительницы сексуальных меньшинств, особенно бисексуалки, получали от грубого секса наибольшее удовольствие. Трансгендерные и небинарные участники наслаждались грубостью в постели больше, чем цисгендерные.

Тем не менее результаты показывают, что для большинства молодых людей жёсткий секс — не просто эротическая фантазия, а вполне обыденное явление. Хотя понимание того, что считать жёстким сексом, и различается.

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