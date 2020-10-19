Компанию Nestle могут оштрафовать за нарушение удалёнки

https://static.news.ru/photo/791c36ee-1219-11eb-a811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Российское отделение швейцарской компании Nestle нарушило указ мэра Москвы о переводе 30% своих сотрудников на удалённую работу.

Об этом сообщил в Telegram-канале столичный оперативный штаб. Теперь компании грозит штраф до 300 тысяч рублей. Нарушение было выявлено в ходе мониторинга. Nestle может стать первой в столице компанией, оштрафованной за несоблюдение указа Сергея Собянина об обязательном переводе работников на «дистанционку».

В октябре власти столицы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку, школьников распустили на каникулы, пенсионерам предписали соблюдать «домашний режим» и ввели ограничение на заполняемость кинотеатров и театров. А с 16 октября в московский транспорт не будут пускать без масок и перчаток, писал NEWS.ru.

По словам главы московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в мэрию поступила информация более чем о 1,1 млн сотрудников, которые работают из дома. При этом работодатели передали властям номера телефонов и другие данные почти миллиона работников.