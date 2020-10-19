Компанию Nestle могут оштрафовать за нарушение удалёнки

Российское отделение швейцарской компании Nestle нарушило указ мэра Москвы о переводе 30% своих сотрудников на удалённую работу.
Об этом
В октябре власти столицы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку, школьников распустили на каникулы, пенсионерам предписали соблюдать «домашний режим» и ввели ограничение на заполняемость кинотеатров и театров. А с 16 октября в московский транспорт не будут пускать без масок и перчаток, писал NEWS.ru.
По словам главы московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в мэрию поступила информация более чем о 1,1 млн сотрудников, которые работают из дома. При этом работодатели передали властям номера телефонов и другие данные почти миллиона работников.