Коммунисты призвали не пускать Малышеву в Россию

https://static.news.ru/photo/0c67eb50-df07-11ea-8ad5-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил не пускать телеведущую Елену Малышеву в Россию. Сейчас она находится в Соединённых Штатах.

Он считает, что ведущая может «всех перезаражать американским вариантом» COVID-19. Политик уверен, что она станет причиной второй волны коронавируса в РФ.

Малышева на всё и на всех наплевала и поехала, поскольку в душе она давно уже американка и все свои огромные деньги она держит в долларах в Америке. Теперь она жалуется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Россию через третьи страны, — передаёт РИА Новости.

Сурайкин отметил, что телезрители смогут отдохнуть от Малышевой, если она пройдёт шестимесячный карантин.

Малышева полетела в США к своей семье: в Америке у неё живёт старший сын Юрий, который работает в реанимации. У мужчины двое сыновей, Артур и Игорь, а скоро появится ещё и дочь Анна.

Как писал NEWS.ru, она сообщила, что не может найти прямые билеты из Соединённых Штатов, куда улетела с семьёй. По её словам, «Аэрофлот» отменил все рейсы.