Комитет Госдумы одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6% с 1 января

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил ко второму чтению поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года, пишет РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что Госдума может рассмотреть документ сразу во втором и третьем чтениях в четверг, 20 января.

По его словам, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести индексирование пенсии россиян выше инфляции на рекордные 8,6%. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, отметив, что принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что индексация будет произведена с 1 января, независимо от даты принятия соответствующего законопроекта.

В свою очередь, депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что данная мера может остаться бесполезной из-за продолжающегося падения рубля и подорожания товаров, в том числе и относящихся к группе самых простых продуктов питания.Также Миронов поддержал идею расширения программы повышения данных социальных выплат в России, выступив с предложением повысить ежемесячные отчисления в том числе и работающим пенсионерам.