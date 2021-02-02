Количество вакансий удалённой работы в РФ выросло на 57%

https://static.news.ru/photo/cc6e3432-fdec-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в январе 2021 года количество вакансий по работе в удалённом формате выросло на 57% по сравнению с показателями декабря 020 года и достигло цифры в 32 тысячи. Об этом со ссылкой на исследования сервиса по поиску работы HeadHunter сообщает ТАСС.

Каждая пятая вакансия с удалённой работой находится в Москве. При этом самыми востребованными у соискателей на подобный тип деятельности навыками являются владение компьютером и офисными пакетами, командная работа, готовность к обучению и знание языков программирования.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в настоящее время являются специалист по оптимизации и качеству поиска - он может получать до 700 тысяч рублей, разработчик JavaScript - до 510 тысяч рублей в месяц, веб-разработчик Python - до 6,5 тысячи долларов, а также специалист по информационной безопасности - от 300 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что две трети работающих россиян, отправленных в связи с пандемией коронавируса на удалёнку, рассчитывают, что работодатель компенсирует им затраты.