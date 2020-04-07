Количество ДТП в Петербурге снизилось почти втрое из-за режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/b3483e3e-78af-11ea-a9c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Благодаря режиму самоизоляции число дорожно-транспортных происшествий в Санкт-Петербурге и Ленобласти сократилось почти в три раза.

В частности, 6 апреля на дорогах региона произошло 205 ДТП. Из них 174 в Петербурге и 31 — в области. Месяцем ранее было зафиксировано 555 аварий.

В ряде зарегистрированных накануне аварий пострадали и получили ранения около 20 человек. Детей среди них нет, сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные регионального управления ГИБДД.

NEWS.ru писал, что в Петербурге составили около 200 административных протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Кроме того, возбуждено четыре уголовных дела в связи ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли — 58.

В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.