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06 августа 2025 в 12:30

Колбасу теперь не беру! Запекаю куриную пастрому — вкусно и полезно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Колбасу теперь не беру! Запекаю куриную пастрому в духовке — вкусно и полезно! Ароматная, нежная и в меру пряная куриная пастрома — отличная альтернатива магазинным мясным нарезкам. Готовится просто, а результат впечатляет: сочное запеченное филе с насыщенным вкусом чеснока и соевого соуса.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 4 шт. (около 600–700 г)
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соевый соус — 3–4 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Черный перец — ½ ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Куриное филе маринуем в смеси из соевого соуса, измельченного чеснока, паприки, черного перца, соли и растительного масла. Хорошо перемешиваем, чтобы мясо полностью покрылось маринадом, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 3–4 часа (можно оставить на ночь для более насыщенного вкуса).
  2. Достаем филе из холодильника, плотно обвязываем кулинарной нитью, чтобы сохранить форму при запекании. Разогреваем духовку до 220 °C, выкладываем курицу в форму и запекаем около 35 минут до румяной корочки. После выключения оставляем грудку в духовке на 2–3 часа — так она останется максимально сочной. Перед подачей аккуратно снимаем нить и нарезаем филе тонкими ломтиками.

Ранее мы готовили горячие бутерброды за 15 минут! Вкуснятина из хлеба, творога и сыра.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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