Колбасу теперь не беру! Запекаю куриную пастрому — вкусно и полезно

Колбасу теперь не беру! Запекаю куриную пастрому — вкусно и полезно

Колбасу теперь не беру! Запекаю куриную пастрому в духовке — вкусно и полезно! Ароматная, нежная и в меру пряная куриная пастрома — отличная альтернатива магазинным мясным нарезкам. Готовится просто, а результат впечатляет: сочное запеченное филе с насыщенным вкусом чеснока и соевого соуса.

Ингредиенты

Куриное филе — 4 шт. (около 600–700 г)

Чеснок — 3 зубчика

Соевый соус — 3–4 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Черный перец — ½ ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

Куриное филе маринуем в смеси из соевого соуса, измельченного чеснока, паприки, черного перца, соли и растительного масла. Хорошо перемешиваем, чтобы мясо полностью покрылось маринадом, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 3–4 часа (можно оставить на ночь для более насыщенного вкуса). Достаем филе из холодильника, плотно обвязываем кулинарной нитью, чтобы сохранить форму при запекании. Разогреваем духовку до 220 °C, выкладываем курицу в форму и запекаем около 35 минут до румяной корочки. После выключения оставляем грудку в духовке на 2–3 часа — так она останется максимально сочной. Перед подачей аккуратно снимаем нить и нарезаем филе тонкими ломтиками.

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