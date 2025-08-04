Горячие бутерброды за 15 минут! Вкуснятина из хлеба, творога и сыра

Горячие бутерброды за 15 минут! Вкуснятина из хлеба, творога и сыра

Горячие бутерброды за 15 минут! Вкуснятина из хлеба, творога и сыра! Идеальный вариант полезного завтрака или перекуса, который зарядит вас энергией на весь день! Хрустящая цельнозерновая основа и нежная творожно-сырная начинка с золотистой корочкой понравятся даже тем, кто не любит творог.

Ингредиенты (на 2 порции):

творог 5% — 100 г;

сыр твердый — 30 г;

яйцо — 1 шт.;

хлеб цельнозерновой или батон — 2 ломтика;

соль — 1/2 ч. л.;

зелень/специи — по вкусу.

Приготовление:

Натираем сыр на мелкой терке — лучше брать сорта вроде гауды или чеддера. В миске соединяем творог, яйцо, тертый сыр и соль, тщательно перемешиваем вилкой до однородной кремообразной консистенции. При желании добавляем рубленую зелень (укроп, петрушку) или щепотку паприки для аромата. Толстым слоем намазываем творожную массу на ломтики хлеба — примерно по 2 ст. л. на каждый. Выкладываем на противень с пергаментом и отправляем в разогретую до 180°C духовку на 10–12 минут, пока начинка не подрумянится.

Ранее мы готовили яичницу с помидорами и сыром — вкусный завтрак за 15 минут!