Диетическое белковое пирожное «Услада» — идеально на завтрак. На 100 граммов всего 126 калорий. Это нежное воздушное пирожное с кофейно-творожным кремом можно смело есть даже на ночь — оно содержит минимум углеводов и максимум белка.
Ингредиенты
- 2 яйца
- 190 г обезжиренного творога (мягкого)
- 10 г сахарозаменителя
- 100 мл крепкого кофе
- 3 г какао-порошка
- Ванилин по вкусу
Приготовление
1. Бисквитные коржи. Отделите белки от желтков. Белки взбейте с 5 г сахарозаменителя и ванилином до устойчивых пиков. Желтки смешайте с 40 г творога. Аккуратно соедините обе массы. Сформируйте 8 небольших лепешек на силиконовом коврике. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета
2. Кофейный крем. Оставшийся творог (150 г) взбейте с 5 г сахарозаменителя, ванилином и 7 ч. л. кофе
3. Сборка. На каждое пирожное используйте по 4 коржа. Промажьте каждый слой кремом. Оставьте в холодильнике на ночь для пропитки. Перед подачей посыпьте какао.
Совет: Для более насыщенного вкуса используйте свежесваренный эспрессо.
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