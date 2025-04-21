Кофейное пирожное «Услада»! Идеально на завтрак, но можно есть даже ночью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Диетическое белковое пирожное «Услада» — идеально на завтрак. На 100 граммов всего 126 калорий. Это нежное воздушное пирожное с кофейно-творожным кремом можно смело есть даже на ночь — оно содержит минимум углеводов и максимум белка.

Ингредиенты

2 яйца

190 г обезжиренного творога (мягкого)

10 г сахарозаменителя

100 мл крепкого кофе

3 г какао-порошка

Ванилин по вкусу

Приготовление

1. Бисквитные коржи. Отделите белки от желтков. Белки взбейте с 5 г сахарозаменителя и ванилином до устойчивых пиков. Желтки смешайте с 40 г творога. Аккуратно соедините обе массы. Сформируйте 8 небольших лепешек на силиконовом коврике. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета

2. Кофейный крем. Оставшийся творог (150 г) взбейте с 5 г сахарозаменителя, ванилином и 7 ч. л. кофе

3. Сборка. На каждое пирожное используйте по 4 коржа. Промажьте каждый слой кремом. Оставьте в холодильнике на ночь для пропитки. Перед подачей посыпьте какао.

Совет: Для более насыщенного вкуса используйте свежесваренный эспрессо.

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