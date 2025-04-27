Кофе в турке: секрет идеального аромата и вкуса

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Приготовление кофе в турке — целое искусство, где важна каждая деталь. Главный секрет кроется в правильных пропорциях.

Классическое соотношение 10 г молотого кофе на 100 мл воды дает насыщенный вкус, но для первого раза лучше попробовать более мягкий вариант — 12 г на 180 мл.

Насыпьте кофе в прогретую турку, залейте водой комнатной температуры и аккуратно размешайте деревянной палочкой. На среднем огне доведите до появления пенки, сразу снимите с плиты и дайте настояться минуту. Переливайте в чашку вместе с гущей — так вкус раскроется полностью. Этот нехитрый ритуал подарит вам тот самый волшебный аромат и бодрость с первого глотка!

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