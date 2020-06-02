Коэффициент распространения коронавируса в России достиг максимума с 9 мая

https://static.news.ru/photo/6b68add0-a4a9-11ea-818c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,06. Это максимальный показатель с 9 мая.

Согласно подсчётам ТАСС, в целом по России коэффициент прибавил 0,02, аналогично изменился и показатель по Москве. Он вырос на 0,02 и достиг 1,02. В столице это стало максимальным значением с 10 мая.

Показатель ниже единицы фиксируется только в четырёх российских регионах. Среди них Московская область, Санкт-Петербург, Калужская область и Красноярский край. Накануне таких субъектов РФ было пять.

За последние сутки в РФ зафиксировано 8863 новых случая заражения COVID-19. В общей сложности с начала пандемии выявлено 423,7 тысячи заболевших в 85 регионах. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 182 человека. Общее число погибших в стране достигло 5037, писал NEWS.ru.