Коэффициент распространения коронавируса в России достиг максимума с 9 мая

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,06. Это максимальный показатель с 9 мая.
Согласно подсчётам ТАСС, в целом по России коэффициент
Показатель ниже единицы фиксируется только в четырёх российских регионах. Среди них Московская область, Санкт-Петербург, Калужская область и Красноярский край. Накануне таких субъектов РФ было пять.
За последние сутки в РФ зафиксировано 8863 новых случая заражения COVID-19. В общей сложности с начала пандемии выявлено 423,7 тысячи заболевших в 85 регионах. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 182 человека. Общее число погибших в стране достигло 5037, писал NEWS.ru.
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