Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 0,99

https://static.news.ru/photo/d865e540-dfa7-11ea-b713-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) на территории России — 0,99, следует из анализа данных оперативного штаба по борьбе с распространением заболеванием. В Москве данный показатель последние трое суток равен 1. В среднем по стране коэффициент в последний раз превышал единицу 13 июля 2020 года.

В 8 из 10 субъектов с наибольшим числом заражённых данные показатели находятся на таком же уровне или ниже. Кроме столицы, это Подмосковье и Ростовская область (1), Красноярский край (0,95), Иркутская (0,94), Челябинская (0,91) и Свердловская (0,89) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (0,83). Больше 1 коэффициент в Санкт-Петербурге (1,01) и Нижегородской области (1,05). В обоих субъектах он постепенно падает.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен единице или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему.

Медики выявили 4969 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки, передаёт оперативный штаб. Общее количество случаев коронавирусной инфекции в России достигло 922 853 за всё время пандемии. Также за минувшие 24 часа выздоровели 3557 пациентов. Всего в стране исцелились 732 968 граждан. Кроме того, за последние сутки скончались 68 человек. Общее количество жертв COVID-19 в РФ достигло 15 685. Количество активных случаев коронавируса в РФ —174 200 (число заболевших).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Киргизии намерены приобрести созданную в России вакцину от коронавируса. Об этом заявил заместитель главы минздрава республики Мадамин Каратаев. Заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов, в свою очередь, отметил, что российские медики обменялись опытом со своими киргизскими коллегами, представляющими более трёх десятков медорганизаций республики.