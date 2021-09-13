Книгу Киры Ярмыш проверят на пропаганду наркотиков и ЛГБТ

Московское МВД проверит на соответствие закону книгу пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3». Как сообщил источник RT, знакомый с ситуацией, инициаторы разбирательства настаивают на привлечении девушки к уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ и наркотиков.

Я думаю, что Кира Ярмыш от ответственности не уйдёт. Осталось только понять, какая будет ответственность — уголовная или административная. Мы настаиваем, чтобы Ярмыш была привлечена именно к уголовной ответственности, — заявил руководитель ФПБК Виталий Бородин.

Ранее общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) направили обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить книгу на наличие в ней лесбийских постельных сцен и инструкции по курению гашиша. Сама Ярмыш заявила, что в книге нет никакой пропаганды, а моменты с лесбийскими постельными сценами и инструкцией по курению гашиша она отнесла к числу самых интересных. Она добавила, что шум вокруг книги стал «очередной иллюстрацией того, насколько российская власть погружается в воинственное безумие».

Роман под названием «Невероятные происшествия в женской камере № 3» повествует о девушке Ане, которая впервые получает 10 суток ареста и оказывается в спецприемнике за участие в антикоррупционном митинге. В камере вместо ожидаемых пьяниц и хулиганов она встречает женщин, попавших туда «за самые ничтожные провинности». Ожидая освобождения, узницы обмениваются историями и тайнами. Литературный дебют Ярмыш, основанный на жизненных историях её сокамерниц, благосклонно оценили писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков, заявивший, что Ярмыш «написала весёлый и увлекательный тюремный роман, заодно рассказав о самом важном и болезненном — о той самой новой России, которая умудрилась родиться, вырасти и состояться вопреки всему».

До этого Преображенский районный суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального к полутора годам ограничения свободы в рамках «санитарного дела». Её признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных ограничений на протестной акции 23 января. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания». Прокуратура просила назначить Ярмыш наказание в виде двух лет ограничения свободы и оставить ей домашний арест до момента вступления приговора в силу.